Meclis'te olağanüstü toplantı kararı! Filistin lideri Abbas konuşacak

Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastle öldürülmesinin ardından TBMM, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın konuşacağı tarihi belirledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikaste kurban giderek öldürülmesinin ardından Türkiye'den olağanüstü hamle geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

MECLİS'TE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI!

Kurtulmuş açıklamasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum.

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır.

14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." dedi.

HAMAS LİDERİ HANİYE'YE SUİKAST

Haniye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.