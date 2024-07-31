İsrail basını yazdı! Haniye öldürülürken Netanyahu ne yapıyordu?

İsrail basını, Hamas lideri Haniye İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrarken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun o esnada ne yaptığını yazdı.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Suikastten Hamas kanadı İsrail'i sorumlu tutarken Netanyahu'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Netanyahu'nun suikast gecesi nerede olduğu merak konusuydu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu ve Gallant, Tahran'da Haniye'ye suikastın düzenlendiği geceyi başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdi.

FUAD ŞÜKR SUİKASTİ İLE İLGİLENİYORDU

Yediot Ahranot'un haberine göre ise Başbakan ve Savunma Bakanı geceyi bu komplekste geçirirken diğer bakanların yaşananlardan haberi olmadı.

Netanyahu'nun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın liderlik kadrosundan Fuad Şükr'e düzenlenen suikastın ardından güvenlik istişaresi yapmak üzere Savunma Bakanlığına gittiği bildirilmişti.

LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'U VURDULAR

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuş, Hizbullah ise bu haberi doğrulamamıştı.

HANİYE SUİKASTİ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'ninTahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.