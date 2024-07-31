İran'dan resmi açıklama geldi! Haniye suikastinin failleri yargılanacak
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Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikaste kurban gitmesi dünyada infiale yol açtı. İran'ın ihmali tartışma konusu oldu. İran Genel Başsavcılığı, Haniye suikastinin tüm yönlerinin incelenmesi, olası ihmal veya hatalarla ilgili yasal işlem yapılması, faillerin tutuklanıp yargılanması talimatını verdi.
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Suikastten İsrail sorumlu tutulurken resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan başkent Tahran'da Haniye'nin öldürülmesi tepkileri ve ihmal ihtimallerini beraberinde getirdi. İran ise resmi açıklamada bulundu.
SUİKAST SORUŞTURULACAK
İran Genel Başsavcılığı'ndan suikaste ilişkin açıklama geldi. Başsavcılık, Haniye suikastinin tüm yönlerinin incelenmesi talimatını verdi.
Öte yandan Başsavcılık, olası ihmal veya hatalarla ilgili yasal işlem yapılması ve faillerin tutuklanıp yargılanmasını istedi.
HAMAS LİDERİ HANİYE'YE SUİKAST
Haniye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.