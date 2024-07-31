İran'dan resmi açıklama geldi! Haniye suikastinin failleri yargılanacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 31 Temmuz 2024 17:52 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 18:05 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikaste kurban gitmesi dünyada infiale yol açtı. İran'ın ihmali tartışma konusu oldu. İran Genel Başsavcılığı, Haniye suikastinin tüm yönlerinin incelenmesi, olası ihmal veya hatalarla ilgili yasal işlem yapılması, faillerin tutuklanıp yargılanması talimatını verdi.