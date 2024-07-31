Haniye'nin ölümüyle ilgili konuşan İsrail'den yeni açıklama

Hamas lideri Haniye'nin suikastında gözlerin çevrildiği İsrail kanadından yeni bir açıklama geldi. Hamas, suikastta İsrail'i işaret ederken İsrail Hükümet Sözcüsü Mencer, herhangi bir yorum yapmayacaklarını yineledi ve "Biz 7 cephede de yüksek alarm durumundayız. İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız sınırlarımızı koruyacağız" dedi.

Aylar sonra bir kez daha... İran'da kırmızı sancak Haniye için göndere çekildi

Aylar sonra bir kez daha... İran'da kırmızı sancak Haniye için göndere çekildi

İran'da gece saatlerinde suikasta uğrayan Haniye'nin ölümüne ilişkin Hamas İsrail'i işaret etmiş "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yapmıştı.

İsrail'den yapılan ilk açıklamada bu konuda yorum yapmayacaklarını belirtilmişti.

Gözlerin çevrildiği İsrail'den yeni bir açıklama daha geldi.

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YİNE "YORUM YOK"

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin "yorum yapmayacaklarını" belirtti.

Bölgede artan gerilimden "eylemleriyle İran'ın sorumlu olduğunu" savunan Mencer, kuzeyde yeniden güvenliliği tesis etmek için çalışacaklarını ifade etti.

7 CEPHEDE YÜKSEK ALARM

Mencer, İran'dan gelecek herhangi bir saldırı endişesi taşıyıp taşımadıkları sorusuna, "Biz 7 cephede de yüksek alarm durumundayız. İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız bu durumla her gün karşı karşıyayız ve sınırlarımızı koruyacağız." cevabını verdi.

HAMAS'I SUÇLADI

İsrail'in dün Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan Hizbullahı'nın "ikinci adamı Fuad Şükür'ü hedef aldıklarını" belirten Mencer, Hizbullah'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sivillerin hayatını kaybettiği füze saldırısından sorumlu olduğunu iddia etti.

Mencer, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması müzakereleri için istekli olduklarını savunarak "bunun askeri baskıyla sağlanabileceğini, Hamas'ın anlaşmayı reddettiğini" öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.