Aylar sonra bir kez daha... İran'da kırmızı sancak Haniye için göndere çekildi

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da hayatını kaybetmesinin ardından Kirman şehrinde bulunan Cemkeran Camisi'nde 'intikam' anlamına gelen kırmızı sancak göndere çekildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İRAN'DAN 'YAS' KARARI

Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastın ardından İran'da 3 günlük yas ilan edildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X hesabından "İran, Kudüs Şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor." mesajını yayınladı. Pezeşkiyan, açıklamasının sonunda Kur'an- Kerim'den "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir." ayetini paylaştı.

'KIRMIZI SANCAK' GÖNDERE ÇEKİLDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camisi'nin kubbesine intikam anlamına gelen “kırmızı bayrak” çekildi.

İran TV kanalları, kırmızı sancağın göndere çekilmesini canlı yayın ile dünyaya duyurdu.

Kırmızı sancağın, haksız yere dökülen kan ve suikaste kurban giden bir kişi için 'intikam' çağrısı anlamına geliyor.

Bayrak, en son Ocak 2024'te İran’ın Kirman kentindeki terör saldırısından sonra caminin kubbesine asılmıştı.