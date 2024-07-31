Gündeme bomba gibi düştü! Haniye suikastını dünya medyası böyle gördü

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında geniş yer buldu. İsrail'in bu saldırıyı İran'da nasıl düzenlediği merak edilirken, suikastın perde arkası da merak konusu oldu. Öte yandan, Fransız Le Figaro da Erdoğan'ın Haniye için 'Kardeşim' demesine dikkat çekti.

Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor! İran, Haniye'yi nasıl koruyamadı?

Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor! İran, Haniye'yi nasıl koruyamadı?

Aylar sonra bir kez daha... İran'da kırmızı sancak Haniye için göndere çekildi

Aylar sonra bir kez daha... İran'da kırmızı sancak Haniye için göndere çekildi

"İsrail bölge savaşı başlatmak için tetiği çekti!" Haniye suikastından sonra çok çarpıcı değerlendirme

"İsrail bölge savaşı başlatmak için tetiği çekti!" Haniye suikastından sonra çok çarpıcı değerlendirme

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Haniye'nin ölümünün ardından dünyanın önde gelen medya kuruluşları saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Olağan şüpheli' İsrail'in bu saldırıyı İran'da nasıl düzenlediğine ilişkin sorular yer alırken, suikastın bölgesel çatışmaya yol açabileceğine de dikkat çekildi.

İşte dünya medyasından Haniye suikastı...

BBC: Dünyaca ünlü medya kuruluşu, haberinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) merkezli El Arabiya kanalının internet sitesinin yorumunu manşete taşıdı. İsrail'in sorumlu tutulduğu haberde “İsrail nasıl İran’ın bu kadar derinine girebildi?” ifadeleri kullanıldı.

DIE WELT: Almanya'nın önde gelen gazetesi de Haniye suikastının arkasında İsrail olduğunu yazdı. ‘İsrail’in kapasitesinin benzeri olmayan gösterisi’ başlıklı bir analiz yayınlayan gazete, 7 Ekim'den bu yana öldürülen en üst düzey Hamas yetkilisi olduğu belirtildi.

CNN INTERNATIONAL: ABD'nin dünyaca ünlü kanalı CNN International, Haniye’nin öldürülmesinin ardından bölgede çıkabilecek yeni savaş tehlikesine dikkat çekti. İsrail'in suikastla ilgili bir açıklama yapmamasına dikkat çeken CNN, haberinde “Bu saldırı hakkında bilmediğimiz çok şey var; nasıl olduğu ve nasıl olup da İran topraklarında gerçekleştiği de dahil…” ifadelerini kullanıldı. Öte yandan CNN, suikastın Orta Doğu’yu ‘tehlikeli yeni bir aşamaya’ geçirdiğini de vurguladı.

THE GUARDIAN: İngiltere'nin köklü gazetesi, 'Haniye’nin ölümü bölgesel savaş ihtimalini daha da yakınlaştırdı' diye yazdı. Hamas'ın misilleme kapasitesinin azaldığını belirten The Guardian, İsrail'e cevabın İran'ın desteklediği gruplardan gelebileceğinin altını çizdi.

LE FIGARO: Ünlü Fransız haber sitesi de suikastı İran'ın dini lideri Hamaney'in sözlerinden gördü. Hamaney'in "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajında da atıfta bulunuldu. Erdoğan'ın Hamas lideri Haniye için 'Kardeşim' diye hitap ettiği vurgulandı.

PRAVDA: Rus gazetesi Pravda, suikasta ilişkin “Sorumlu kim?” başlığını kullandı.