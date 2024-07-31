"İsrail bölge savaşı başlatmak için tetiği çekti!" Haniye suikastından sonra çok çarpıcı değerlendirme

İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin vefatından ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim sonrası söylediği 'Bölge haritası değişecek' sözleri tekrar gündeme geldi. TGRT Haber'e konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin "İsrail, bölge savaşı başlatmak için ilk tetiği çekmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradı.

Hamas, Haniye’nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğunu belirtirken, yapılan yazılı açıklamada Haniye’nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırının ardından Türkiye’den de peş peşe tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kelleş suikastı lanetliyorum. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.” ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Bahçeli de “Haniye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir.” diye konuştu.

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de TGRT Haber canlı yayınına katıldı.

Çelik, şu açıklamaları yaptı:

"HANİYE HAFTALARDIR BARIŞTAN BAHSEDİYORDU"

“İnsani değerler adına bu soykırımda katliam siyasetine karşı çıkan herkes için acı bir gün. Milletimize de başsağlığı diliyoruz. Bugün bir dönüm noktasıdır. Haniye, haftalardır barıştan bahsediyordu. Onun başka bir ülkede bu şekilde, Netanyahu hükümetinin hedef almasıyla suikaste uğraması artık doğrudan Netanyahu hükümetinin bu meseleyi doğrudan bir bölgesel savaşa çevirmeye yönelik irade beyanıdır. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara cevap veririz gibi bir tavır içine giriyorlardı ama şimdi irade beyanında bulunuyorlar. Dün Lübnan’a bugün İran’a saldırdı. ABD’den kınama mesajı bile gelmiyor, ‘İsrail saldırıya uğrarsa korumaya hazırız” diyor.

"İSRAİL BÖLGESEL SAVAŞ İÇİN İLK TETİĞİ ÇEKTİ"

Sorun, ‘İsrail’in nasıl korunacağı’ değil, bölge ülkelerinin İsrail’den nasıl korunacağıdır. Bölge barışının Netanyahu hükümetinden nasıl korunacağıdır. Bu suikast onayını nereden almıştır? ABD Kongresi’nde Netanyahu şöyle bir cümle kullandı: Bize ihtiyaç duyduğumuz araçları verin işi çabuk bitirelim.

Kınanması gereken birisi ‘Bana daha çok silah verin, daha çok çocuk-kadın öldüreyim’ diyor ve ayakta alkışlanıyor. Onun arkasından bu eylemlerin gelmesi çok nettir. 7 Ekim Olayları’ndan sonra güvenlikten bile bahsetmedi, ‘Bölge haritası değişecek’ dedi. Aslında 7 Ekim olaylarını bölge haritasını değiştirmek için kullanacağı bir siyasi eylem olarak kullanacağını net bir şekilde ifade etti. Bu yeni bir faza geçildiğini gösteriyor. İsrail, bölge savaşı başlatmak için ilk tetiği çekmiştir."

AKDENİZ VE DÜNYA BARIŞI TEHLİKEDE

İlk gelen bilgiler doğruysa, yabancı bir ülkeden atılan füzeyle bu suikast gerçekleştirilmişse, demek ki İsrail başka ülkelerin içinde de bu alt yapıyı kurmuş demektir. Bütün bölgede savaş çıkaracak bir organizasyon içindedir demektir. Bu çerçeveden baktığımızda İsrail’in bu eylemlerini Avrupa ya da ABD’den uzaktan izlediğini sananlar böyle bir bölge savaşının Akdeniz barışını da tehdit eder. Dünya barışı için de son derece olumsuz sonuçlar doğurur.