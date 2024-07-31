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Haniye suikastında çarpıcı iddia: Türkiye'nin Hamas ile El Fetih arasındaki koordinasyonu sağlamasını önlemek için mi öldürdüler? 

Düzenleyen: / Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haniye suikastında çarpıcı iddia: Türkiye&#039;nin Hamas ile El Fetih arasındaki koordinasyonu sağlamasını önlemek için mi öldürdüler? 

Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

İsrail'in füze saldırısı sonucu Tahran'da öldürülen Hamas liderlerinden İsmail Haniye'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında Abbas ile görüşeceği ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Filistinli grupların mücadelelerinin birleştirilmesinin amaçlandığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ—Filistinli direniş gruplarının birleşmesi ve koordineli hareket etmesi yönündeki çabalar devam ederken İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da suikast düzenlediği Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'nin Türkiye'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelerek birliktelik mesajı vermeye hazırlandığı ortaya çıktı.

ABBAS VE HANİYE TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettiğini ancak cevap alamadığını söylemesinin ardından Filistinli yetkililer Abbas'ın Türkiye'yi ziyaret ederek parlamentoya hitap edeceğini duyurmuştu.

İddiaya göre, Abbas'ın Türkiye ziyareti sırasında Hamas liderlerinden Haniye'de Türkiye'ye gelecekti ve Ankara'nın arabuluculuğunda Hamas ile El Fetih arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi için görüşmeler yapılacaktı. İddiaya göre Haniye, Tahran'dan sonra Ankara'ya geçecekti.

HANİYE BUNUN İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Türkiye, İsrail'in işgaline karşı Filistinli direniş gruplarının koordineli hareket etmesini savunarak gruplar arasındaki ihtilafların giderilmesi amacıyla diplomatik çabalarını sürdürüyor. Diplomatik kaynaklar, Haniye'nin Abbas ile Ankara'da görüşeceğini ve birlikte fotoğraf vereceğini ancak İsrail'in saldırısı sonucu Haniye'nin öldürülmesinin bunu engellediğini belirtiyor. 

Filistinli direniş grupları son olarak 22 Temmuz'da Pekin'de bir araya gelmiş ve İsrail'in işgaline karşı birlikte hareket etme kararı almıştı. Abbas ile Haniye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığında bir araya gelmesi ise Filistin direnişinin koordinasyonu konusunda önemli bir eşiğin aşılmasını sağlayacaktı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: HABER MERKEZİ
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