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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye için taziye mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Haniye için taziye mesajı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için mesaj yayınladı. Saldırıyı lanetleyen Erdoğan "Kalleş suikastı şiddetle kınıyorum" dedi.

Hamas liderlerinden Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili gözler İsrail'e çevrilirken, ölüm haberi dünyada büyük yankı uyandırdı.

"ALÇAKLIKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Haniye'nin ölümü nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, saldırıyı ise lanetledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

"TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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