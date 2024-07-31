Tepkilere rağmen her fırsatta görüştüler! Erdoğan, Haniye’ye bu sözlerle sahip çıkmıştı

Hamas liderlerinden Haniye'nin suikasta uğraması büyük yankı uyandırdı. İsrail katliamını ve bölgedeki durumu sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la istişare eden Haniye, en son 20 Nisan'da Türkiye'ye gelmişti. İsrail destekçilerinin sırtını döndüğü bir dönemde Erdoğan, Hamas'a ve Haniye'ye "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözleriyle sahip çıkmıştı.

İran'ın Haniye açıklaması tartışmalara neden oldu

İran'ın Haniye açıklaması tartışmalara neden oldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

ERDOĞAN'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Haniye'nin ölümü dünyada ve bölgemizde büyük yankı uyandırırken, Türk medyasının yakından tanıdığı Hamas liderinin yürüttüğü temaslar da yeniden gündeme geldi. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iletişimde olan Haniye, her zaman Türkiye'ye desteğini beyan etmesiyle hatırlanıyor.

6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen Haniye, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sonrası gerçekleştirilen müzakerelerde de Katar'ın yanı sıra Türkiye'nin de ara bulucu olmasını istemişti.

AİLESİNİ KAYBETTİĞİNDE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Geçtiğimiz nisan ayında İsrail'in saldırısında ailesinden birçok kişiyi kaybeden Haniye, dik duruşu ile hafızalara kazınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Haniye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmişti.

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

İsrail ve destekçilerinin Filistin'e sırtını döndüğü dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda dünyaya meydan okumuştu. İsrail'i sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" demişti.

20 NİSAN'DA İSTANBUL'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Erdoğan ve Haniye son olarak 20 Nisan'da İstanbul'da yüz yüze görüşmüştü. Haniye, 20 Nisan'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına kapalı olarak görüştü. Gazze'ye yardım ve ateşkes konuları ele alındı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail’in Gazze ve Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze’ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi. Haniye ile yapılan görüşmede, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Hamas ile Fetih grupları arasında uzlaşmanın sağlanması konusunun da yer alması bekleniyordu.

TELEFON DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYORDU

Erdoğan ve Haniye sık sık telefon görüşmesi de gerçekleştirerek bölgedeki gelişmeleri ve ateşkes müzakerelerini görüşüyordu.

GÖRÜŞMELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ağustos 2020'de de Haniye ve beraberindeki heyeti İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde misafir etmişti. Basına kapalı olan görüşmeye dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılmıştı.

Erdoğan aynı yılın Şubat ayında ve 2019 senesinde de Haniye ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler başta ABD olmak üzere birçok ülkenin de tepkisini çekmişti.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞMUŞTU

2012 yılında ise dönemin Başbakanı olan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşurken, Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı Haniye salona girmişti. Alkışlarla karşılanan Haniye Erdoğan'ın davetiyle kürsüye çıkmıştı. Erdoğan, ''Filistin'de seçilmiş Başbakan, Gazze'de fiili olarak Başbakan olan İsmail Haniye kardeşime şahsım, grubum, bütün vatandaşlarım adına hoşgeldiniz diyorum; ehlen ve sehlen'' demişti.