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İran'ın Haniye açıklaması tartışmalara neden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas liderlerinden İsmail Haniye, İran'da kaldığı lojmana İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında öldürüldü. Haniye'nin ölümüyle ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin, saldırıyı kınamaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas liderlerinden İsmail Haniye, İsrail'in saldırısı sonucu öldürüldü. Haniye'nin ölümünün ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Haniye için başsağlığı dilese de saldırıyı kınamadı. 

"KOPMAZ BAĞI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Kenani; Filistin halkına, Hamas hareketine, tüm Filistin direniş gruplarına ve Filistin davasını destekleyen tüm direniş akımlarına, milletlere ve ülkelere başsağlığı diledi. Sözlerinin devamında Kenani, "Kardeş mücahid İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi, İran İslam Cumhuriyeti ile sevgili Filistin ve direniş arasındaki derin ve kopmaz bağı daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Haniye açıklaması tartışmalara neden oldu - 1. Resim

İsmail Haniye

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Kenani'nin bu sözleri, İran'ın Filistin direnişi üzerindeki etkisini göstermek çabası olarak yorumlanırken kınama açıklamasının olmaması sosyal medyada sert eleştirilere sebep oldu. 

Ayrıca Kenani, "Ömrünü Siyonist işgal rejimine karşı onurlu bir mücadeleye ve mazlum Filistin halkının işgalci Siyonistlerin pençesinden kurtarılması için Kudüs'ün özgürlüğü yolunda mücadeleye adamış bu azimli mücahidin temiz kanının asla boşa gitmeyeceğinden şüphe yoktur." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Haniye'nin korunmasını sağlayamayan İranlı yetkililerin suça ortak olduğunu iddia etti. İran ile İsrail arasında danışıklı dövüş olduğu iddiaları gündeme gelirken, bu iddianın bir komplo olduğunu savunanlar bile İranlı yetkililerin ihmaline dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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