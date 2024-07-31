Haniye'nin ölümünün ardından Filistin'deki camilerde Âl-i İmran suresi okunuyor

Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Ölüm haberi Filistin'de de büyük üzüntüye neden olurken bölgedeki camilerden sela ve Âl-i İmran suresinden ayetler okundu.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gittiği. Haniye dün gece İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü.

AYNI ANDA SELA OKUNDU

Gözler İsrail'e çevrilirken suikast dünyada büyük yankı uyandırdı. Hamas tarafından yapılan ilk açıklamada intikam vurgusu yapılırken, Haniye'nin ölümü Filistin'i hüzne boğdu. Camilerde selalar okunurken aynı zamanda minarelerden Âl-i İmran suresinden ayetler okundu.

Yapılan anonsta, ayrıca Bakara Suresi 154. ayeti de okunarak "Allah yolunda öldürülen kişiler için ölüler demeyin, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Hamas lideri Haniye bu yolda şehit olmuştur, hayatı boyunca bu yolda mücadele etmiştir.” denildi.