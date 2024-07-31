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Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama: Cezasız kalmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas liderlerinden Haniye, İran'ın başkenti Tahran’da öldürülürken gözler İsrail'e çevrildi. Hamas'tan yapılan ilk açıklamada ise "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" denildi. İsrail Ordusu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, İsrail Kültür Mirası Bakanı Eliyahu ise Hamas liderinin öldürülmesinin "dünyayı biraz daha iyi hale getirdiğini" söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları ordusundan yapılan açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri Tahran’da kaldıkları konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu” ifadeleri kullanıldı. İran basınında yer alan haberde, olayın nedeni ve boyutlarının araştırıldığı ve saldırının detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama: Cezasız kalmayacak - 1. Resim

HAMAS'TAN İNTİKAM AÇIKLAMASI

Suikast sonrası gözler İsrail'e çevrilirken, Hamas'tan ilk açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" denildi. Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da öldürülmesini şiddetle kınadı.

Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama: Cezasız kalmayacak - 2. Resim

İSRAİL: YORUM YOK

Öte yandan İsrail tarafından yapılan ilk açıklamada, Haniye'ye yönelik Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıldı.

İsrail Kültür Mirası Bakanı Amichay Eliyahu ise Hamas liderinin öldürülmesinin "dünyayı biraz daha iyi hale getirdiğini" söyledi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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