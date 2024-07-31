Haniye'nin ölümünün ardından... Dünya suikast için ne dedi?

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin tepkiler geliyor. Türkiye, "Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır" ifadelerini kullanırken, saldırıya ilişkin İsrail, Filistin, ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerden de ilk tepki geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran, işgalci teröristleri Haniye'yi öldürmek gibi korkakça bir eylem gerçekleştirdikleri için pişman edecek" açıklamasında bulundu.

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suikasta ilişkin bazı ülkelerden de mesajlar gelmeye başladı.

İşte Haniye'nin ölümünün ardından gelen mesajlardan bazıları:

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

İSRAİL

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu ise Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.

FİLİSTİN

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin Eş-Şeyh de ayrı bir açıklama yaparak cinayeti kınadı.



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

🔴İRAN

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Haniye'nin öldürülmesi hakkında, "İran, işgalci teröristleri Haniye'yi öldürmek gibi korkakça bir eylem gerçekleştirdikleri için pişman edecek" açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın toprak bütünlüğünü ve onurunu savunacağını belirtti.

ABD

CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.

RUSYA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın siyasi bir cinayet olduğunu ve bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacağını söyledi.

Söz konusu durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Bogdanov, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

ÇİN

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesi kınanırken, olayın bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasına yol açabileceği ifade edildi.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, suikastın bölgeyi kaosa sürükleyeceği ve barış şansını baltalayacağı ifade edildi.

YEMEN

İran destekli Yemenli Husi grubunun Yüksek Devrim Komitesi Lideri Muhammed Ali el-Husi de Haniye suikastını sert bir dille kınadı. El Husi, "İsmail Haniye'yi hedef almak iğrenç bir terör suçudur ve kanunların ve ahlaki değerlerin açıkça ihlalidir" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden Haniye'nin Tahran’da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

"Büyük ve samimi lider Haniye'nin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu" ifadesine yer verilen açıklamada, başta Hamas olmak üzere tüm Filistinlilere başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, "tüm direniş alanlarındaki mücadelenin kararlılık ve inatla sürdürüleceği" vurgulandı.