Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor! İran, Haniye'yi nasıl koruyamadı?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılan Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye'nin ölümünün ardından İran'ın misafir ettiği bir lideri koruyamaması tartışma konusu oldu.

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HABER MERKEZİ—İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

AYNI PROSEDÜR HAMANEY'E NEDEN UYGULANMADI?

Haniye'nin ölümüne ilişkin tartışmalar devam ederken skandal bir bilgi ortaya çıktı. İddiaya göre İranlı yetkililer, törene katılması beklenen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a güvenliğini sağlayamayacaklarını ileterek Tahran'a gelmemesini tavsiye etti.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

Bu iddianın ortaya atılmasının ardından aynı prosedürün Hamas lideri için neden uygulanmadığı sorusu gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, İran'ın Tahran'da düzenlenebilecek bir suikast konusunda ihbar aldığı ve kendi 'proxt' örgütü olan Hizbullah'ın liderini uyardığını öne sürerken, Hamas liderinin ölümünde ihmalin etkili olduğu belirtildi.

İRAN LİDERİ HAMANEY: İNTİKAMINI ALMAK VAZİFEMİZ

Öte yandan, Hamaney'e düzenlenen suikastla ilgili İran'dan peş peşe açıklamalar geldi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirtti ve "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamada "cesur lider" olarak adlandırdığı Haniye'ye için taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum." dedi.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: PİŞMAN OLACAKLAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X hesabından "İran, Kudüs Şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor." ifadelerini kullandı.

"Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandıran Pezeşkiyan, "İki onurlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden güçlü olacak. Mazlumların direnişi her zamankinden daha kuvvetli şekilde savunulacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Saldırının İran'ın toprak bütünlüğünü de hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir." ifadelerini kullandı.

İRAN MECLİS BAŞKANI: KANI YERDE KALMAYACAK

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, Haniye'nin "kanının yerde kalmayacağını" ifade etti. Kalibaf, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, suikastta hayatını kaybeden Haniye'ye Allah'tan rahmet diledi. Haniye'den övgüyle söz eden Kalibaf, "İran ve direniş cephesi şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.