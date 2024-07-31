Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi?

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan suikastle Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi, arkasında soru işaretleri de bıraktı. Halefinin kim olacağı ve ateşkes görüşmeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin halefinin belirlenmesi sürecinin kaotik geçebileceği iddia edildi. BBC'de yer alan haberde, halef için kısa sürede karar verilemeyeceğini işaret etti.

Haniye'nin halefi olabilecek en az iki üst düzey Hamaslı da var.

Daha az aşırılıkçı bir isim olarak görülen Halid Meşal, liderlik mücadelesini başlatabilir. Aslında Meşal Haniye'den önce Hamas'a yıllarca liderlik etmişti ve İran ile ilişkileri hep zorlu oldu.

Bir diğer potansiyel aday da İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlardan sorumlu isim Zahir Cebarin. İsrail ile devam eden müzakerelerde ve mahkum takaslarında önemli bir rol oynayabilir Bu 3 isim de Haniye'nin mevcut yardımcılarıydı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ NE OLACAK?

Saldırının detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken, siyasi sonuçlarına da odaklanılmaya başlandı. Haniye'nin ölümü en net hasarı büyük ihtimalle Gazze'de ateşkes için verilen kırılgan uğraşlara verecek.

İsmail Haniye, Gazze'nin günlük yönetiminden sorumlu değildi ve bu görev Yahya Sinwar'ındı. Ancak sürgündeki Hamas lideri olarak Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde önemli bir rol oynuyordu.

Amerikalı yetkililer geçtiğimiz günlerde ateşkes görüşmelerinin yakında başarıyla sonuçlanabileceğini söylemişti. Ancak Roma'da haftasonu yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Ancak şimdi Haniye'nin ölümünden sonra görüşmelerde nasıl ilerleme kaydedilebileceğini görmek zor. Tüm bunlar da, bu herkesin söylediği gibi İsrail'in saldırısıysa, neden düzenlendi?

Hamas'la bağlantılı herkesten intikam alma arzusuna hizmet etmek dışında İsrail ne başarmayı umuyordu? İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu "Barışa erişme niyetinde olmamakla" suçlayan Türk Dışişleri Bakanlığı şimdiden bölgeden gelebilecek muhtemel açıklamaları özetledi.