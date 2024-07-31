Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi?

Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi?

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye&#039;nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi?

Dünya Haberleri

Gazze'de ateşkes için çabalayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından, görüşmelerin nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Haniye'nin halefi için de Hamas için üç isim geçiyor. Gözler Yahya Sinwar, Halid Meşal ve Zahir Cebarin'e çevrildi.

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan suikastle Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi, arkasında soru işaretleri de bıraktı. Halefinin kim olacağı ve ateşkes görüşmeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi? - 1. Resim

HANİYE'NİN HALEFİ KİM OLACAK?

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin halefinin belirlenmesi sürecinin kaotik geçebileceği iddia edildi. BBC'de yer alan haberde, halef için kısa sürede karar verilemeyeceğini işaret etti. 

Süreç, daha aşırılıkçı İran yanlısı isimlerin Hamas'a liderlik etmesinin önünü açabilir.

Adı geçen isimlerden biri örgütün Gazze'deki lideri Yahya Sinwar. Sinwar'ın Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının mimarı olduğuna inanılıyor.

Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi? - 2. Resim

GÖZLER İKİ HAMASLI İSİMDE

Haniye'nin halefi olabilecek en az iki üst düzey Hamaslı da var.

Daha az aşırılıkçı bir isim olarak görülen Halid Meşal, liderlik mücadelesini başlatabilir. Aslında Meşal Haniye'den önce Hamas'a yıllarca liderlik etmişti ve İran ile ilişkileri hep zorlu oldu.

Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi? - 3. Resim

Bir diğer potansiyel aday da İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlardan sorumlu isim Zahir Cebarin. İsrail ile devam eden müzakerelerde ve mahkum takaslarında önemli bir rol oynayabilir Bu 3 isim de Haniye'nin mevcut yardımcılarıydı.

Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi? - 4. Resim

 ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ NE OLACAK?

Saldırının detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken, siyasi sonuçlarına da odaklanılmaya başlandı. Haniye'nin ölümü en net hasarı büyük ihtimalle Gazze'de ateşkes için verilen kırılgan uğraşlara verecek.

İsmail Haniye, Gazze'nin günlük yönetiminden sorumlu değildi ve bu görev Yahya Sinwar'ındı. Ancak sürgündeki Hamas lideri olarak Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde önemli bir rol oynuyordu.

Amerikalı yetkililer geçtiğimiz günlerde ateşkes görüşmelerinin yakında başarıyla sonuçlanabileceğini söylemişti. Ancak Roma'da haftasonu yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Ancak şimdi Haniye'nin ölümünden sonra görüşmelerde nasıl ilerleme kaydedilebileceğini görmek zor. Tüm bunlar da, bu herkesin söylediği gibi İsrail'in saldırısıysa, neden düzenlendi?

Hamas'la bağlantılı herkesten intikam alma arzusuna hizmet etmek dışında İsrail ne başarmayı umuyordu? İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu "Barışa erişme niyetinde olmamakla" suçlayan Türk Dışişleri Bakanlığı şimdiden bölgeden gelebilecek muhtemel açıklamaları özetledi.

Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin halefi kim olacak? Ateşkes görüşmelerini bitecek mi? - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'dan resmi açıklama geldi! Haniye suikastinin failleri yargılanacak - DünyaHaniye'yi koruyamayan İran açıkladı!İsrail Gazze'de daha önce alı koyduğu Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul dahil birçok gazeteciyi öldürdü - Dünyaİsrail Al Jazeera muhabirini öldürdüHindistan'daki heyelanlarda can kaybı 151'e yükseldi - DünyaToprak hepsini yuttu! Can kaybı 150'yi aştıHaniye'nin ölümüyle ilgili konuşan İsrail'den yeni açıklama - Dünyaİsrail suikastla ilgili yine konuşmadı!Haniye'nin oğlundan duygusal mesaj: Babamın kanı Gazze çocuklarının kanından daha değerli değildir - DünyaHaniye'nin oğlundan duygusal mesajGündeme bomba gibi düştü! Haniye suikastını dünya medyası böyle gördü - DünyaSuikastta en merak edilen soru!
Sonraki Haber Yükleniyor...