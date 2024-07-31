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İsrail Beyrut'u vurdu, Bakan Katz mevkidaşlarına mektup yolladı: Topyekun savaşle ilgilenmiyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail Beyrut&#039;u vurdu, Bakan Katz mevkidaşlarına mektup yolladı: Topyekun savaşle ilgilenmiyoruz

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım devam ederken, Lübnan'a da saldırması dünyayı ayağa kaldırdı. Mevkidaşlarına mektup gönderen İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "İsrail topyekun bir savaşla ilgilenmiyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilimin ardından mevkidaşlarına mektup gönderdi. Katz, İsrail’in Hizbullah ile savaş istemediği belirterek, "İsrail topyekûn bir savaşla ilgilenmiyor ancak bunu önlemenin tek yolu BM’nin 1701 sayılı kararın derhal uygulanmasıdır" dedi.

Katz, "Dünya şu anda İsrail'i desteklemeli ve Hizbullah'ın saldırılarına derhal son vermesini, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca silahsızlanmasını talep etmelidir. İsrail'in kuzeyindeki evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce İsrailli güvenli bir şekilde evlerine dönmelidir" ifadelerini kullandı.

İsrail Beyrut'u vurdu, Bakan Katz mevkidaşlarına mektup yolladı: Topyekun savaşle ilgilenmiyoruz - 1. Resim

İSRAİL DÜN BEYRUT'U VURMUŞTU

İsrail, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlemişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un hedef alındığı aktarılan saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı.

Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr’un enkaz altında olduğu iddia edilmiş, Shukr’un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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