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Türk Hava Yolları Beyrut'a uçuşları iptal etti

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Türk Hava Yolları Beyrut&#039;a uçuşları iptal etti

Dünya Haberleri

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in hava saldırısının ardından Beyrut’a bugün yapılacak uçuşları iptal etti

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından dünyada korku ve panik en üst seviyeye çıktı.

Çok sayıda ülke vatandaşı, acil bir şekilde Beyrut'u terk etti. Öte yandan ülkelerden peş peşe Lübnan'ı terk edin çağrısı yapıldı.

Patlamış arabalar ve yıkık bir sokak

THY BEYRUT'A UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), saldırının ardından Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuş seferlerini iptal etti.

Öte yandan Havalimanı'ndaki uçuş bilgi ekranından elde edilen bilgilere göre, dünyanın farklı noktalarından Beyrut'a gelen ve giden birçok uçak seferi iptal oldu veya ertelendi.

THY ve Pegasus İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferlerini iptal etti - Haber 7 DÜNYA

İSRAİL LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'U VURDU

Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi hedef alındı. Haberde, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen kişinin kimlik bilgisi hakkında detay verilmedi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi. İsrail'in hedef olarak öne sürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr, saldırıdan sağ kurtuldu.Orta Doğu'da savaş başlıyor! İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu - 2. Resim

GOLAN TEPELERİ SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 12 kişi hayatını kaybetti, İsrail Hizbullah noktalarını vurdu | soL haber

 

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