İran, Rusya ve ABD'den İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırı hakkında açıklama

İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırının ardından İran, Rusya ve ABD'den açıklamalar geldi. Rusya, Beyrut'a yapılan hava saldırısı hakkında "uluslararası hukukun açık bir ihlali" ifadelerini kullandı. İran tarafından yapılan açıklamada, "Lübnan devleti, İsrail rejiminin bu saldırısına karşılık verme hakkı var" denildi.

Rusya ve ABD'den, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı sonrasında peş peşe açıklama geldi. ABD, 'diplomasi' çağrısı yaparken, Rusya, "uluslararası hukukun açık bir ihlali" açıklamasında bulundu.

ABD'DEN İSRAİL-LÜBNAN GERGİNLİĞİNE 'DİPLOMASİ' ÇAĞRISI

ABD yönetimi, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerginliğin önlenmesi için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğini ve diplomasinin, "ileriye doğru en iyi yol" olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, İsrail ile Lübnan arasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Patel, hafta sonu yaşanan olaydan bu yana İsrailli ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla sürekli görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, ABD’nin, İsrail'i Lübnan ve Golan Tepeleri'nden ayıran Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüme ulaşma çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bölgede gerginliğin tırmanışından her türlü kaçınmak istediklerini ve diplomasinin “ileriye doğru en iyi yol” olduğunu aktaran Patel, "İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evlerine dönmelerine ve barış ve güvenlik içinde yaşamalarına izin verecek diplomatik bir çözüm için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

RUSYA'DAN BEYRUT'A YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığının söz konusu saldırıya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırı için, "uluslararası hukukun açık bir ihlali" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DAN BEYRUT SALDIRISINA TEPKİ: LÜBNAN'IN KARŞILIK VERME HAKKI VAR

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak niteleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), sorumluluklarını derhal yerine getirmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Lübnan devleti, ordusu ve direnişinin siyonist İsrail rejiminin bu saldırısına karşılık verme hakkı var ve bölgede genişleyecek bir savaş ve gerilimden ABD ve İsrail rejimi sorumludur" dedi.

İran, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "Lübnan’ın toprak bütünlüğünü hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan direnişinin Filistin'e desteğinde bir değişiklik olmayacağını kaydeden Kenani, "Lübnan devleti, ordusu ve direnişinin siyonist İsrail rejiminin bu saldırısına karşılık verme hakkı var ve bölgede genişleyecek bir savaş ve gerilimden ABD ve İsrail rejimi sorumludur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler’i (BM) İsrail saldırıları karşısında sorumluluk almaya çağıran Kenani, Lübnan'ın güvenliği ve barışı için BM'nin harekete geçmesini ve İsrail saldırılarını önlemesini istedi.