Netanyahu'nun ofisinden Beyrut saldırısı sonrası ilk fotoğraf

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u katyuşa roketiyle vurdu. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırının ardından Netanyahu'nun fotoğrafını paylaştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı.

İSRAİL LÜBNAN'I BAŞKENTİ BEYRUT'U VURDU

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Saldırı Golan Tepeleri'ne yapılanın ardından Hizbullah'a misilleme olarak değerlendirildi. Öte yandan saldırılan bölgede Şii'lerin yoğun olarak yaşadığı belirtildi. Lübnan basını, saldırıda 2 kişinin ölüdüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor.

Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

Mesajında Gallant, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.

NETANYAHU BAKANLARINA KONUŞMA YASAĞI GETİRDİ

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini yazdı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlenerek Hizbullah'ın komutanlarından birinin hedef alındığını aktarmıştı.