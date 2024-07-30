Yunanistan vatandaşlarını Lübnan'a gitmemeleri konusunda uyardı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Yunanistan, İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmesinin ardından vatandaşlarına uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtildi.
Yunanistan, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı