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Yunanistan vatandaşlarını Lübnan'a gitmemeleri konusunda uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yunanistan vatandaşlarını Lübnan&#039;a gitmemeleri konusunda uyardı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan, İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmesinin ardından vatandaşlarına uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

Yunanistan, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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