Gözler İsrail- Lübnan sınırında: Altın fiyatları, ateş hattına kilitlendi!

29 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2540 TL ve ons altın fiyatı 2395 dolardan güne başlıyor. Fiyatlarda cuma kapanışına göre ‘sınırlı yukarı eğilim’ dikkat çekiyor. Analistler, İsrail-Lübnan geriliminin sıcak çatışmaya dönmesi halinde, ons altında ilk etapta 2450 dolara varabilecek hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor. Bu hafta FED faiz kararı ve ABD tarım dışı istihdam verileri de altın fiyatları için kritik…

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TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları yeni haftaya, Orta Doğu’da yükselen jeopolitik risklerle başladı. İsrail’in sınıra yığınak yaptığı belirtilirken, yer yer karşılıklı çatışmalar endişeyle izleniyor. Birçok dünya ülkesi Lübnan’a seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarını uyarıyor. İsrail ve Lübnan arasında sıcak çatışma ihtimalinin artması, güvenli liman altın tarafında da yakından takip ediliyor.

29 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 29 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2540 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2555-2595 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Gram altında haftanın ilk işlemlerinde, cuma kapanışına göre %0,5 civarında prim gözlemleniyor.

Çeyrek altın 4 bin 235 TL, yarım altın 8 bin 460 TL ve tam altın da 16 bin 875 TL’den satılıyor.

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29 TEMMUZ 2024 ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında fiyatlar 2395 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Ons altın da cuma kapanışına göre yukarıda seyrederken, gece işlemlerinde 2400 doların üzeri test edildi.

Dolar endeksi (DXY) hafta başında 104,00 sınırında bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,17’den haftaya başlıyor. Özellikle tahvil faizlerinde geçen hafta 4,30’dan aşağı doğru gerileme dikkat çekti. Bu gerileme, ons altın için pozitif bir sinyal olarak algılanıyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın için 2400 dolar psikolojik bir seviye olarak izlenirken; kısa vadede aşağıda 2380 dolar destek ve yukarıda 2412 dolar direnç olarak gösteriliyor. Gram altında ise 2525 TL destek ve 2568 TL direnç olarak takip ediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Analistler, Gazze’de ateşkes çabaları sürerken Orta Doğu’da yeni bir cephe açılmasının, jeopolitik riskleri de artıracağı uyarısında bulundu. Böyle bir ihtimal halinde ons altında 2450 dolara varabilecek fiyatlamaların görülebileceği belirtiliyor.

GÖZLER BİR YANDAN ABD’DE

Bu hafta FED faiz kararı ve ABD tarım dışı istihdam verileri, altın fiyatları için kritik öneme sahip. FED’in eylülde faiz indirimi büyük ihtimalle fiyatlara dahil. Ancak FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda ipuçları verecek. İstihdam rakamlarında da zayıflama sinyallerinin devam etmesi, FED’in, faiz indirimi yolunda elini güçlendirecek.