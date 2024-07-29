Trump'ın vaatlerinin ardından... Bitcoin 70 bin dolara dayandı

Bitcoin’de son dakika! 29 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı yükselişini sürdürerek, 70 bin dolara oldukça yaklaştı. ABD Başkan Adayı Trump, BTC’yi rezerv varlık olarak tanımlamadı ancak “Bitcoinlerinizi satmayın” çağrısı yaptı. Bu arada ABD’de belediyeler de BTC alımı yapmaya başlıyor. Analistler “Fiyatlar hızlı yükseldi, kısa vadeli beklentiler gerçekleşti. 70-72 bin dolar bandı ciddi direnç. Kâr satışları yaşanabilir” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin, kritik dirençleri de zorlayarak yükselişine devam ediyor. Hafta sonu ABD’de “Bitcoin 2024” konferansında konuşan Başkan Adayı Trump; beklentilerin aksine, Bitcoin’i stratejik rezerv varlık olarak tanımlamadı. Ancak Trump, “Asla Bitcoin satmayın” mesajı vererek, Başkan seçilmesi halinde, ABD hükümetinin de elinde tuttuğu BTC’leri “satmama” yönünde irade ortaya koyacağını söyledi.

29 TEMMUZ 2024 BTC FİYATI

ABD Başkan Adayı Trump, ABD’yi, dünyanın kripto başkenti ve süper gücü olmasını sağlayacağını da vadetti. Bütün bu denklemde Bitcoin fiyatı 29 Temmuz 2024 işlemlerinde, son 7 haftanın da en yüksek seviyelerine tırmandı ve 70 bin dolara oldukça yaklaştı. Sabah saatlerinde işlemler 69 bin 500 dolara yakın seyrederken; BTC, temmuz ayında gördüğü 53 bin 500 dolar dip seviyesine göre %30 gibi ciddi bir oranda prim yaptı.

BİTCOİN 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Bitcoin’de 5 günlük ortalama seviyenin de konumlandığı 68 bin-69 bin dolar bandı kısa vadede ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altına doğru hareketlerde, tekrar 65 bin dolara varabilecek geri çekilmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Yukarıda ise 70 bin dolar seviyesi psikolojik bir direnç olarak takip ediliyor. BTC’de bu direncin aşılması halinde 72 bin dolar seviyesinin teknik hedef haline geleceği ifade ediliyor.

BELEDİYELER DE BTC TOPLUYOR

Bu arada ABD’de BTC rüzgârına belediyeler de kapılıyor. Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop, şehirlerinin emeklilik fonunun, Bitcoin ETF’lerine yatırım yapacağını belirtti. Daha önce Wisconsin Eyaletinin bu şekilde bir BTC yatırımı yaptığı biliniyor. Eyaletin portföyünde 164 milyon dolarlık BTC olduğu ifade ediliyor. Analistler, başka eyalet ve belediyelerin de bu sürece katılmasını bekliyor.

KAR SATIŞI UYARISI

Analistler geçen hafta ABD’de Bitcoin ETF’lerine 1 milyar doları aşan tutarda bir giriş yaşandığını belirterek; kısa vadeli beklentilerin gerçekleştiğini, ciddi yükselişlerin yaşandığını ve önemli dirençlere yaklaşıldığını, Trump’ın da şimdilik “rezerv varlık tanımlaması” yapmadığını, bu sebeple kâr satışlarının yaşanabileceğini ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.