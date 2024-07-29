Piyasalarda gündem: Fed! Dolarda yeni hafta, kritik seviyeden başlıyor

Dolarda son dakika! 29 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,00 TL’den yeni haftaya başlıyor. Cuma kapanışına göre sınırlı yükseliş dikkat çekerken, fiyatlar tekrar kritik 33,00 TL seviyesini gördü. Kısa vadede 32,90 destek ve 33,10 direnç olarak izleniyor. Bu arada TCMB’nin tedbirlerine rağmen gecelik TL faizi %50’nin altına geriledi. TL getirisinin yüksek seviyelerde korunması ve kurlarda istikrar için, bu hafta yeni önlemler gelebilir.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda yeni hafta yoğun bir veri gündemi ile başlıyor. İç piyasada perşembe günü İSO İmalat PMI ve İTO Enflasyon rakamları bekleniyor. Dış piyasalarda ise gözler, çarşamba günü ABD Merkez Bankasının faiz kararı ve ardından FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalarda olacak. Cuma günü ise ABD Tarım Dışı İstihdam rakamları izlenecek.

DOLARDA KRİTİK HAREKETLER

Yeni haftada bu gelişmelerin fiyatlamalara etkisi yakından takip edilirken, geçen hafta iç piyasalarda dolar; TCMB’nin faiz kararı, likidite tedbirleri ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan gelen “şahin” mesajların da etkisiyle birlikte 32,85-33,15 TL aralığında dalgalandı. Haftalık kapanışı ise 32,95 TL’den gerçekleştirdi.

29 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü ise dolar fiyatı, sınırlı bir yükselişle, 33,00 TL’den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,90-33,00 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kısa vadede dolarda 32,90 TL seviyesi destek ve 33,10 TL ise direnç olarak öne çıkıyor.

FAİZLERDE SON DURUM

TCMB’nin, geçen hafta döviz kurlarında istikrar için aldığı tedbirlere karşılık, son iki işlem gününde gecelik TL faiz oranlarının tekrar %50 seviyesinin altına gerilediği görüldü. Cuma işlemlerinde TL REF (gecelik faiz oranı) %48,33 olarak gerçekleşti. Sıkı para politikasının işlevselliğini azaltan TL REF’te yeniden yükseliş sağlanması için, TCMB’nin, bu hafta yeni tedbirler alabileceği ifade ediliyor.

‘YABANCI’DAN DİKKAT ÇEKEN SATIŞ

Öte yandan yabancıların Türk lirasına ilgi gösterdikleri en büyük enstrümanlardan olan tahvillerde de dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. 19 Temmuz ile biten haftada yabancı yatırımcılar, uzun bir aranın ardından 700 milyon dolar gibi yüklü bir tahvil satışı gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte tahvil giriş-çıkışlarının hangi yönde ağırlık kazanacağı da doların seyri konusunda belirleyici olacak.