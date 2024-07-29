Borsada gözler bu bilançolarda! Bu hafta 4 şirket temettü ödeyecek

Geçen hafta %2,37 değer kaybederek 10.891’den kapanan BİST100 endeksinde, bu hafta 10.700 destek ve 11.088 direnç olarak izleniyor. Yeni haftada büyük şirketlerin bilançoları da talip edilecek. “TUPRS, TOASO, TTRAK, OTKAR, AKBNK, YKBNK, GARAN bilanço tarihi ne zaman?” soruları bu hafta cevap buluyor. Öte yandan bu hafta temettü veren şirketler ise ASTOR, AYEN, LILAK ve OSMEN olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %2,37 değer kaybetti ve 10.891’den kapanış yaptı. Banka ve sınai sektör hisselerinde düşüş dikkat çekti. Halka arz endeksine dahil hisselerle birlikte GYO ve çimento gibi sektörlerde ise pozitif ayrışma öne çıktı.

YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Geçen hafta BİST100 endeksine dahil hisseler arasında AGROT, CWENE ve ARCLK %21-%15 arası primle en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı. AKSA, ISCTR ve MAVI ise yaklaşık %15-%10 arası değer kaybı yaşayarak, en çok düşen hisseler oldu.

ENDEKSTE DESTEK VE DİRENÇ

BİST100’de bu hafta 11.000 psikolojik seviye ve 11.088 teknik direnç olarak takip edilecek. Aşağıda ise 10.850-10.700 bandı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Analistler, endekste 11.000 seviyesinin altında kalıcılık halinde satış baskısının devam edeceği uyarısında bulunuyor.

BU SEKTÖRLERE DİKKAT

Ekonomist Tuncay Turşucu, temmuz ayında Bankacılık, Sigortacılık, İletişim gibi sektörlerde çıkış yaşandığını; buna karşılık Enerji, Çimento, İnşaat, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gibi geride kalan sektörlere giriş gözlemlendiğini aktardı. Tuncay Turşucu, buna rağmen BİST100 üzerindeki ağırlığı sebebiyle Bankacılık Endeksinin belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

BU HAFTA AÇIKLANACAK BİLANÇOLAR

Borsada ikinci çeyrek bilanço sezonu geçen hafta TAV Havalimanları Holding (TAVHL) ile başlamıştı. Bu hafta beklenen büyük bilançolar ise şöyle sıralanıyor: Akbank, Anadolu Hayat, Anadolu Sigorta, Arçelik, Garanti Bankası, OTOKAR, Türk Traktör, Yapı Kredi Bankası, Ak Sigorta, TOFAŞ Oto Fabrikaları (TOASO), TSKB ve TÜPRAŞ…

Analistler büyük bankaların ve şirketlerin bu hafta gelecek bilançolarının endeksin yönü üzerinde de belirleyici olacağını ifade ediyor.

HAFTANIN TEMETTÜ ÖDEMELERİ

Öte yandan bu hafta temettü ödeyecek borsa şirketleri ise şunlar:

-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN): Pay başına net 0,99 TL

-ASTOR Enerji (ASTOR): Pay başına net 1,32 TL

-AYEN Enerji (AYEN): Pay başına net 0,55 TL

-LİLA Kâğıt (LILAK): Pay başına net 0,27 TL