Birçok ülke Lübnan'a uçak seferlerini iptal etti! Listede THY'de var

Golan Tepeleri'ne yapılan saldırının ardından İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı tehditler geldi. Orta Doğu'da savaş çanları çalarken, birçok ülkedeki havayolu şirketinden peş peşe uçuş iptali hamlesi geldi. THY, Lufthansa, SunExpress gibi birçok havayolu şirketi Lübnan'a seferlerini iptal ederken, Middle East Airlines da ikinci kez erteleme kararı aldı.

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Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines, 5 uçak seferinin mevcut riskler nedeniyle yarın sabaha ertelendiğini duyurdu.

MEA internet sitesinden yaptığı duyuruda, ikinci defa Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelecek olan uçak seferleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, MEA'ya ait ve Lübnan'a akşam-gece gelecek olan 5 uçak seferinin ertelendiği, uçuşların yarın sabah gerçekleştirileceği belirtildi.

Uçak seferlerinde meydana gelen ertelemenin uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığı kaydedildi.

Seferleri ertelenen uçakların destinasyonlarının ise "Dubai-Beyrut, Londra-Beyrut, Doha-Beyrut, Kuveyt-Beyrut ve Cidde-Beyrut" olduğu aktarıldı.

MEA, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

THY UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Cumartesi günü Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısının ardından İsrail'in cevabı 'tüm kırmızı çizgileri aştı' olmuştu. Hizbullah, saldırıyla bağlantısını reddetmiş ve bu gelişmelerin ardından, Almaya'nın havayolu şirketi Lufthansa'nın Eurowings, Türk Hava Yolları ve diğer bazı hava yolları Beyrut'a yapacakları uçuşları iptal etti.

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketi Türk Hava Yolları, pazar gecesi iki uçuşu iptal ederken, SunExpress ve diğer bazı hava yolları da uçuşlarını erteledi.

SUUDİ ARABİSTAN, FRANSA, NORVEÇ VE İSVEÇ'TEN UYARI

Lübnan'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için tahliye çağrıları peş peşe geldi. Suudi Arabistan, Fransa, Norveç ve İsveç, vatandaşlarına yönelik acil durum bildirimleri yayınladı. Bu ülkeler vatandaşlarını Lübnan'ı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı. Lübnan'a ait Middle East Airlines (MEA), artan gerilim nedeniyle Beyrut'a yapılacak olan bazı uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Beyrut Uluslararası Havalimanı’na iniş yapacak bazı seferler, bu akşamdan itibaren yarın sabaha kadar ertelendi. Lübnan Devlet Havayolları tarafından yapılan açıklamada, bu kararın güvenlik kaygıları gözetilerek alındığı belirtildi. Bu süreçte, tahliye edilecek vatandaşların güvenli bir şekilde ülkelerine dönüş yapmaları için gerekli tüm önlemler alınıyor. Tahliye operasyonları, ilgili ülkelerin Lübnan'daki konsoloslukları ve büyükelçilikleri tarafından koordine ediliyor. Tahliye çağrılarına hızla cevap veren vatandaşlar, güvenlikleri için en yakın zamanda harekete geçmeye teşvik ediliyor. MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.