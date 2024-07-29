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Haberler > Dünya > Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri için gözaltına alınan askerlerin serbest kalması için askeri üssü bastı

Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri için gözaltına alınan askerlerin serbest kalması için askeri üssü bastı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'de 9 asker Filistinli tutukluya işkence ve tecavüzden gözaltına alındı. Bakanların serbest kalmaları baskısının ardından ayaklanan aşırı sağcı İsrailliler, Sde Teiman gözaltı tesisini bastı.

9 İsrailli asker, Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence ve tecavüzden gözaltına alındı. Aşırı sağçı İsrailliler, askerlerin tutulduğu askeri üsse baskın düzenledi.

Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri için gözaltına alınan askerlerin serbest kalması için askeri üssü bastı - 1. Resim

FİLİSTİNLİ TUTUKLUĞA TECAVÜZ SKANDALI

İsrail'de ordu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 asker gözaltına alındı.

Ordu Radyosu, gözaltına alınan askerlerin hepsinin "tutukluya ciddi şekilde kötü muamele" ettiğinden ve kötü muameleyi birlikte gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistinli tutukluya yönelik kötü muamele iddiasının yaklaşık 3 hafta önce ortaya çıktığı ve söz konusu Filistinli tutuklunun birkaç hafta önce Gazze Şeridi'nde ordu tarafından tutuklandığı iddia edildi.

Haberlerde, Filistinli tutuklunun tedavi ve ameliyat için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Son üç hafta boyunca askeri polisin olayla ilgili kanıt topladığı ve bugün şüphelileri sorgulamak üzere gözaltına almaya karar verdiği aktarılan haberlerde, 10 şüpheliden 9'unun bugün Sde Teiman'da gözaltına alındığı belirtildi.

Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri için gözaltına alınan askerlerin serbest kalması için askeri üssü bastı - 2. Resim

GÖZALTILAR NEDENİYLE ASKERİ ÜSSE BASKIN

İsrailli aşırı sağcı protestocular, gözaltı haberinin ardından 9 askerin sorgulandığı İsrail'in merkezindeki Beit Lid Üssü'nün önünde toplanarak askerlerin serbest bırakılmasını talep etti. Askerlerle arbede çıkaran aşırı sağcılar, daha sonra askeri üssü bastı.

Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri için gözaltına alınan askerlerin serbest kalması için askeri üssü bastı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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