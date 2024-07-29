İsrail'in Hizbullah'a saldırısı başladı! 9 aydır vurduğu yerlere saldırdı

Gazze'deki savaşın Ortadoğu'ya yayılma ihtimali tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. İsrail'in Mecdel Şems'e yapılan saldırıya misilleme yapması beklenirken, İsrail basını, Lübnan'da 9 aydır bombalanan yerlerin vurulduğunu iddia etti.

Ortadoğu'da yeni bir savaş riski tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. İran destekli Hizbullah güçlerinin Golan Tepelerindeki Mecdel Şems'e gerçekleştirdiği saldırı sonucu İsrail'de aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Saldırıya karşı İsrail'den büyük bir misilleme beklentisi oluştu. İsrail Lübnan'da Hizbullah güçlerini vurmaya başladı.

İSRAİL HEM HAVADAN HEM KARADAN VURDU

İsrail medyasında yer alan habere göre Lübnan'ın güneyini vurmaya başladı. İsrail resmi televizyonu KAN, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Hizbullah mevzilerine vurduğunu duyurdu.

Lübnan medyası ise İsrail'in sık sık hedef alınan yerlerin vurduğunu açıkladı. Lübnan raporlarına göre, İsrail ordusu gece boyunca Markaba, Wadi al-Bayad ve Hula dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki hedeflere ağır topçu ateşi açtı.

MİSSİLEME SALDIRISI BU MU?

Lübnan'daki bu yerlerin İsrail tarafından 9 aydır bombalandığı biliniyor. İsrail'den Lübnan'da ve Suriye'de misilleme saldırısı yapması bekleniyordu. Söz konusu saldırının Hizbullah'ın Mecdel Şems'e roket saldırısına verdiği bir cevap olarak görülmüyor.