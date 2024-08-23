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Bakan Memişoğlu'ndan 'Maymun Çiçeği' açıklaması

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ülkemizde herhangi bir maymun çiçeği virüsü hastalığı görülmediğini açıkladı.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız, hastalığımız yok. İnşallah da olmaz. Olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

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