Bakan Özhaseki'den sanayicilere kritik uyarı: Büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız

Sanayicilerle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin deprem konutlarıyla ilgili eleştirilerine tepki gösterdi. Deprem bölgesinde 950 şantiyede 110 bin işçi ile hummalı çalışmaların sürdüğünü belirten Özhaseki, sanayicilere de "Büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız" diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

Kayseri'de iş adamları ile buluşan Bakan Özhaseki, muhalefetin deprem bölgeleriyle ilgili eleştirilerine de cevap verdi.

MUHALEFETE 'GELİN, GÖRÜN' CEVABI

Deprem bölgesinde 110 bin kişilik dev işçi ordusu ile 950 şantiyede üretime devam edildiğini belirten Özhaseki, muhalefetin deprem konutlarına yönelik söylemlerine de şöyle cevap verdi;

"Buralardaki hummalı çalışmayı görmek isterseniz ne olur telefon edin, vaktim varsa ben gezdireceğim, yoksa mühendis vereceğim ve 950 şantiyeyi size göstereceğim. Fakat ondan sonra ses gelmiyor, onların da Allah iyiliğini versin diyoruz"

KARBON EMİSYON KONTROLÜ 2 YIL İÇİNDE BAŞLIYOR

İklim krizine yönelik artan önlemlere de değinen Bakan Özhaseki "01.01.2026’dan itibaren kim yurtdışına bir madde satıyorsa, nokta kadar dahi bir şey satsa sınırda karbon emisyon kontrolü başlıyor" dedi.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sanayicilere kuralık uyarısında bulunan Bakan Özhaseki, "Yağışlar her sene azalıyor. Yeraltından çektiğimiz suyun seviyesi daha da aşağıya düşüyor. Bilim adamları 'yüzyıl içinde dünyanın ısısı 1.1 derece arttı' diyor. Akdeniz havzası 1.5 derece arttı. Bu 2 dereceye çıkarsa kesinlikle bir kriz başlar, çölleşme başlar, gıda krizi olacağı için millet gıdaya ulaşamadığından dolayı göçler başlar. Gıdaya ulaşamama ve çölleşme göç sebebidir. O yüzden büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız." dedi.

GELECEK SENENİN SONUNDA UYGULAMA BAŞLIYOR

Sanayi devrimi ile artan üretim ve tüketime dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Havaya karbon salımı veriyoruz, atmosferi de zehirliyoruz. Suyumuz da, toprağımız da, havamız da kirli hale geliyor. Bunda tedbir alabilmek amacıyla herkesin müthiş bir çalışması var. Bakanlığımızın da var. 2026’dan itibaren sınırda karbon emisyon kontrolü başlıyor." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN BEDELİ DAHA YÜKSEK OLACAK"

Avrupa’ya ihraç edilen ürünlerin sınırda kontrol edileceğini yeşil sertifikasının sorgulanacağına dikkat çeken Özhaseki, 'Emisyon ticaret hacmi tarafında belki belirli bir bedeli ödenecek. Eğer çevreyi hiç düşünmeden imalat yapan arkadaşlar varsa, onların işi çok zor. Onların bedeli daha yüksek olacak. Çevreyi dikkate alarak çok az kirleterek üreten arkadaşların verecekleri bedel daha düşük olacak. Hepimizin bu söylediğim konulara dikkat çekici vaziyette gayret etmesi lazım ki, yarın ihracatımız tıkanmasın" diye konuştu.