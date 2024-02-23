Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Bakan Özhaseki'den sanayicilere kritik uyarı: Büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız

    Bakan Özhaseki'den sanayicilere kritik uyarı: Büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sanayicilerle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin deprem konutlarıyla ilgili eleştirilerine tepki gösterdi. Deprem bölgesinde 950 şantiyede 110 bin işçi ile hummalı çalışmaların sürdüğünü belirten Özhaseki, sanayicilere de "Büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız" diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

    Kayseri'de iş adamları ile buluşan Bakan Özhaseki, muhalefetin deprem bölgeleriyle ilgili eleştirilerine de cevap verdi.

    MUHALEFETE 'GELİN, GÖRÜN' CEVABI

    Deprem bölgesinde 110 bin kişilik dev işçi ordusu ile 950 şantiyede üretime devam edildiğini belirten Özhaseki, muhalefetin deprem konutlarına yönelik söylemlerine de şöyle cevap verdi;

    "Buralardaki hummalı çalışmayı görmek isterseniz ne olur telefon edin, vaktim varsa ben gezdireceğim, yoksa mühendis vereceğim ve 950 şantiyeyi size göstereceğim. Fakat ondan sonra ses gelmiyor, onların da Allah iyiliğini versin diyoruz"

    KARBON EMİSYON KONTROLÜ 2 YIL İÇİNDE BAŞLIYOR

    İklim krizine yönelik artan önlemlere de değinen Bakan Özhaseki "01.01.2026’dan itibaren kim yurtdışına bir madde satıyorsa, nokta kadar dahi bir şey satsa sınırda karbon emisyon kontrolü başlıyor" dedi.

    "BÜYÜK BİR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

    Sanayicilere kuralık uyarısında bulunan Bakan Özhaseki, "Yağışlar her sene azalıyor. Yeraltından çektiğimiz suyun seviyesi daha da aşağıya düşüyor. Bilim adamları 'yüzyıl içinde dünyanın ısısı 1.1 derece arttı' diyor. Akdeniz havzası 1.5 derece arttı. Bu 2 dereceye çıkarsa kesinlikle bir kriz başlar, çölleşme başlar, gıda krizi olacağı için millet gıdaya ulaşamadığından dolayı göçler başlar. Gıdaya ulaşamama ve çölleşme göç sebebidir. O yüzden büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız." dedi.

    Bakan Özhaseki'den muhalefetin deprem konutları eleştirilerine cevap: Gelin, ben gezdireceğim - 1. Resim

    GELECEK SENENİN SONUNDA UYGULAMA BAŞLIYOR

    Sanayi devrimi ile artan üretim ve tüketime dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Havaya karbon salımı veriyoruz, atmosferi de zehirliyoruz. Suyumuz da, toprağımız da, havamız da kirli hale geliyor. Bunda tedbir alabilmek amacıyla herkesin müthiş bir çalışması var. Bakanlığımızın da var. 2026’dan itibaren sınırda karbon emisyon kontrolü başlıyor." ifadelerini kullandı.

    "ONLARIN BEDELİ DAHA YÜKSEK OLACAK"

    Avrupa’ya ihraç edilen ürünlerin sınırda kontrol edileceğini yeşil sertifikasının sorgulanacağına dikkat çeken Özhaseki, 'Emisyon ticaret hacmi tarafında belki belirli bir bedeli ödenecek. Eğer çevreyi hiç düşünmeden imalat yapan arkadaşlar varsa, onların işi çok zor. Onların bedeli daha yüksek olacak. Çevreyi dikkate alarak çok az kirleterek üreten arkadaşların verecekleri bedel daha düşük olacak. Hepimizin bu söylediğim konulara dikkat çekici vaziyette gayret etmesi lazım ki, yarın ihracatımız tıkanmasın" diye konuştu.

    Bakan Özhaseki'den muhalefetin deprem konutları eleştirilerine cevap: Gelin, ben gezdireceğim - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - GündemHakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de!Hatay'da 12 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklandı - GündemHatay'da yıkılan Emek Apartmanı'nın mühendisi tutuklandı500 saatlik kamera kaydı incelendi, katil bazadan çıktı - Gündem500 saatlik kamera kaydı incelendi, katil bazadan çıktıErdoğan'dan çocuklar ile güldüren diyalog: 'Siz hiç korkmayın gümbür gümbür geliyoruz' - Gündem'Siz hiç korkmayın gümbür gümbür geliyoruz'Eski erkek arkadaşı evini benzin döküp ateşe verdi! - GündemEski erkek arkadaşı evini benzin döküp ateşe verdi!Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Güneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecek - GündemGüneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecekİlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesine anlamlı hediye! 'Gurur duyuyorum' - GündemAlper Gezeravcı'nın ailesine anlamlı hediye