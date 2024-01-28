Bakan Şimşek duyurdu, yasa dışı bahis parası terör örgütlerine akıyor

Kanun dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden oyun oynayan kişiler, farkında olmadan organize suç örgütlerinin faaliyetlerine kaynak sağlıyor. 2023 yılında illegal yollarla şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 168 bin 30 internet sitesinden 159 bin 515’ine erişim engellendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütlerinin finansman kaynakları arasında yer alan illegal sanal kumar ve bahsin önlenmesi amacıyla yürütülen kararlı çalışmalarla geçen sene erişimi engellenen site sayısının bir önceki yıla göre altı katına çıktığını belirtti. Şimşek, yasa dışı şans oyunları ve sanal kumarla mücadele çalışmalarına dair yaptığı değerlendirmede, birçoğu organize suç örgütlerince yönetildiği tahmin edilen bu sitelerin bütünüyle kayıt dışı faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Bu sitelerin tamamına yakınının yurt dışından yayın yaptığını ve bu faaliyetleri yürüten kişi veya örgütlerin Türkiye’de kanun dışı yollarla kazandıkları milyarlarca Türk lirası tutarındaki kaynağı yurt dışına transfer ettiğini anlatan Bakan Şimşek “Bu sebeple suç gelirlerinden elde edilen kazanç hiçbir şekilde vergilendirilmiyor. Ayrıca organize suç örgütleri bu yolla haksız kazanç sağlıyor, elde edilen gelirler yine bu örgütlerin faaliyetleri veya diğer suçların işlenmesi ve finanse edilmesinde (uyuşturucu, insan kaçakçılığı, terör gibi) kullanılıyor ya da suç gelirleri çeşitli yollarla aklanarak farklı alanlara kanalize ediliyor. Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden oyun oynayan vatandaşlarımız farkında olmadan organize suç örgütlerinin faaliyetlerine kaynak sağlıyor” dedi.

ERİŞİM ENGELİ ARTTI

Bakanlığına bağlı Millî Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tespit edilen sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildiğini ve erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılmasının sağlandığına dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı: Geçen yıl ülkemizde lisans almadığı hâlde sanal ortamda yasa dışı yollarla şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 168 bin 30 internet sitesinden 159 bin 515’ine erişim engellendi. BTK’ye ihbar edilen site sayısı 2022’de 24 bin 815, erişimi engellenen site sayısı ise 24 bin 716 olmuştu.

Şimşek, 2019-2023 döneminde ise BTK’ye ihbar edilen site sayısının 233 bin 800’ü bulduğunu ve bunlardan 224 bin 566’sına erişimin engellendiğini bildirdi.

YURT DIŞI KAYNAKLI

Yasa dışı şans oyunu ve sanal kumar sitelerinin tamamının 99 farklı ülkeden yayın yaptıklarına ve yurt dışı kaynaklı olduklarına işaret eden Şimşek, söz konusu 168 bin 30 sitenin 73 bin 175’inin ABD, 41 bin 607’sinin Ermenistan ve 19 bin 757’sinin Hollanda menşeli olduğunu söyledi. Şimşek ayrıca Filipinler, Şeysel Adaları, Tayvan, Belize ve Singapur gibi ülkelerden de yayın yapıldığını sözlerine ekledi.

38 MİLYON AVROLUK VURGUN

Denizli’de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirten üç kişi hakkında, yaklaşık 38 milyon avroluk dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ponzi usulüyle dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen olayda, Ertuğrul S. (39) tarafından ‘dijital finans’ alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. İlk etapta yakınlarını ve akrabalarına yönelik çalışma yaptığı iddia edilen Ertuğrul S, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın beş katı kâr payı vaadinde bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaştıkları şatafatlı hayatlarıyla kurulan ağı genişleten şüpheliler, yaklaşık 780 kişiden aynı yöntemle 20 ile 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para topladı. Topladıkları milyonlarca avro karşılığı kâr payı ödemesi yapmayan şahıslar tarafından dolandırıldıklarını anlayan yatırımcılar ise adliyenin yolunu tuttu. Çoğu gurbetçilerden oluşan mağdurlar, kanuni işlem yapılması için Ertuğrul S.(39), Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Murat Demirbilek İHA