Bakan Tunç vekilleri bilgilendirdi: 186 gün süren soruşturmalar 50 güne düştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerine, kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak için, uyguladıkları politika ve faaliyetler ile yargı alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yeni yargı reformu ve insan hakları eylem planında son aşamada olduklarını ifade eden Tunç, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetten kaynaklanan suçların etkin bir şekilde soruşturulması amacıyla 81 il, 144 ilçe adliyesinde olmak üzere toplam 225 adliyede ‘‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Büroları’’ kurulduğunu kaydetti. Yılmaz Tunç, “2019’a kadar bir soruşturmanın tamamlanması ortalama 186 gündü. Ama bu bürolarda yapılan çalışmalarla soruşturma süreleri, 50 günün altına düştü. Mağdur kadınların ifadelerinin alınabileceği adliyelerde özel adli görüşme odaları kurduk. Hâlihazırda 81 il ve 163 adliyede bulunan 171 AGO’da 112 bin görüşme gerçekleştirildi” dedi.

Bakan Tunç, 2024 yılında 24 bin hâkim ve savcının kadına yönelik şiddetle mücadele alanında eğitimlerini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Hâkim ve savcıların yüzde 38’sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Bakan Tunç, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik eleştirilere ise “Sözleşme direkt uygulanabilirliği olan bir husus değil. Bizi asıl bağlayan 6284 sayılı Kanun’daki hükümler, sözleşmeden daha ileri noktada düzenlemeler içeriyor. Son yıllara baktığımızda kadın cinayetlerinde bir artış değil, azalış olduğunu görebiliyoruz. 2021’de 343, 2022’de 358, 2023’te 315, bu yıl ise şu ana kadar 107 kadın cinayeti söz konusu” diye cevap verdi.