Bakanlık affetmedi! Etimesgut Belediyesi'ne para cezası kesildi

Bakanlık affetmedi! Etimesgut Belediyesi'ne para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki araziye bırakılan atıklar nedeniyle farklı noktalarda küçük çaplı yangınlar çıktı. Atıkların kaldırılması için bildirimde bulunulmasına karşın işlem yapılmadığı tespit edilirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilçe belediyesine para cezası kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman alevlenen atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbarın ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yapıldı.

KÜÇÜK ÇAPTA YANGINLAR ÇIKMIŞ

Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi.

1 MİLYONA KADAR PARA CEZASI KESİLDİ

Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesine uyarı yazısı gönderildi.

Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi.

 

