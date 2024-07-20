Bakanlık'tan Emirgazi Belediyesi ve LCW Waikiki çalışanlarının intiharına inceleme! Mobbing mi gördüler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Konya'nın Emirgazi İlçe Belediyesi'nde çalışan bir işçi ile Samsun'da LCW Waikiki çalışanının baskı ve mobbing nedeniyle intihar ettiğine yönelik iddialar sonrası harekete geçti. Bakanlık her iki olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 3 gündür kayıp olan belediye işçisi A.D. dün ölü olarak bulundu. A.D'nin cesedi ilçe kırsalında bir ağaca asılı olarak bulunurken, A.D.'nin son zamanlarda ilçe belediyesinde mobbing olaylarına maruz kaldığı ve bu baskılara dayanamayarak intihar ettiği iddia edildi.

Bu olayın ardından bir intihar da ünlü giyim markası LC Waikiki'den geldi. Samsun'daki şubenin reyon müdürü Muhammed Yavuz, bölge müdüründen mobbing gördüğünü öne sürerek intihar etti. Yavuz, eşine ve çocuklarına veda mektubu bırakarak canına kıydı.

"BU BİR İDAM VAKASI"

Yavuz mektubunda "Bu bir intihar vakası değildir. Cellatlığını E.C.’nin yaptığı bir idam vakasıdır. Hayatın zorluğu ve acımasızlığı yetmezmiş gibi son 2 yıldır bölge müdürünün psikolojik tacizleri ve uyguladığı mobbingler sonucu psikolojik sıkıntılar içine girip, yaşam standartlarım iyice düşmesi ile birlikte haksızlığa uğradığım için içerisinde bulunduğum psikolojik travmalar sonucu bu kararı almış bulunmaktayım.

Yavrum son bir haftadır özellikle neredeyse hiçbir şey yemedim yiyemiyorum sadece ayakta kalabilmek için sıvı tüketiyorum su çay kahve belki bir şekilde vazgeçerim diye yüzünüze bakmaya utanıyorum kaç gündür" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK İDDİALAR SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Bu iki olayın gündem olmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iddialarla ilgili harekete geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki haberlerde, Konya'nın Emirgazi Belediyesinde ve Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalışan iki işçinin, iş yerinde "baskı ve mobbing"e uğraması nedeniyle intihar ettiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, "Her iki olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettişlerimizi görevlendirdik. Bakanlık olarak her zaman emeğin ve emekçimizin yanında duruyoruz. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.