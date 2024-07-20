Çalışan 'ihbar' mektubu yazıp intihar etti, LC Waikiki'den açıklama geldi

Samsun'da LC Waikiki mağazasında çalışan Muhammed Yavuz, hayatına son vererek arkasında bir mektup bıraktı. Mobbing iddiaları sonrası açıklama yapan mağaza zinciri; daha önce kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini, konu ile ilgili soruşturmanın açıldığını, Yavuz'un ailesine maddi ve manevi destek olacaklarını söyledi.

Samsun'da mağaza zinciri LC Waikiki'de reyon müdürü olarak çalışan Muhammed Yavuz isimli şahıs, eşine ve çocuklarına veda mektubu bırakarak intihar etti.

Yıllardır süren psikolojik şiddet ve mobbinge maruz kaldığını iddia eden Yavuz yazdığı e-postada yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Veda; Artık aranızdan ayrılıyorum. Geride gözü yaşlı bir eş, babasız büyüyecek bir çocuk ve anne karnında henüz doğmamış bir bebek bırakıyorum miras olarak. Bu bir intihar vakası değildir.

"E.C.'NİN İDAM VAKASI"

Cellatlığını E.C.’nin yaptığı bir idam vakasıdır. Hayatın zorluğu ve acımasızlığı yetmezmiş gibi son 2 yıldır bölge müdürünün psikolojik tacizleri ve uyguladığı mobbingler sonucu psikolojik sıkıntılar içine girip, yaşam standartlarım iyice düşmesi ile birlikte haksızlığa uğradığım için içerisinde bulunduğum psikolojik travmalar sonucu bu kararı almış bulunmaktayım.

Eşimin işten çıkarılması ile başlayan süreçte üzerime sistemli bir şekilde mobbing uygulayarak sürekli başarısızlık ve yetersizlik hissine neden olarak, psikolojimin bozulmasına ve işlerin bu raddeye gelmesine sebep olan bölge müdürüdür.

Eşim işten çıkarıldıktan sonra bana ben dava açacağım şirkete dediğinde; bu süreçte senin de üstüne gelir demişti. Ben eşime o gün kararlarının arkasındayım nasıl yapmak istiyorsan yap her birey kendinden sorumludur senin yüzünden bana bir şey yapamaz demiştim E.C. için. Yanılmışım öyle bir yaptı ki inceden her şeyi o kadar sistemli ve planlı işledi ki, her mağaza ziyaretinde E.C tarafından maruz kaldığım baskı mobbing hakaret ve psikolojik tacizler kendi içime kapanmama, travmalar yaşamama ve son olarak da bu noktaya getirdi her şeyi..."

''VAZGEÇERİM DİYE YÜZÜNÜZE BAKAMIYORUM''

Yavuz eşine bıraktığı notta, onu ne kadar çok sevdiğini ve günlerdir yemek yiyemediğini yazarak ve kendisinden özür dilediğini belirtti. Yavuz, ‘‘Semoşum; Benim güzel karım seni hep çok sevdim birçok yanlış yapsam da seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Seni ilk gördüğüm gün kendime söz verdim ve ben bu kadınla evleneceğim dedim.

Özür dilerim hayatım sana verdiğim sözleri tutamadığım için. Beni affet diyeceğim ama olmuyor. Farz et artık dayanamıyorum. Aslında sen de birkaç gündür farkındasın ve sürekli neyin var diye soruyorsun neden bu kadar zayıfladın diye soruyorsun çünkü boğazımdan lokma geçmiyor her gün eve gelirken arabada ağlıyorum bu kararı verdiğimden beri sizleri yalnız bırakacak olmanın verdiği acıyı kemiklerimde hissediyorum.

Yavrum son bir haftadır özellikle neredeyse hiçbir şey yemedim yiyemiyorum sadece ayakta kalabilmek için sıvı tüketiyorum su çay kahve belki bir şekilde vazgeçerim diye yüzünüze bakmaya utanıyorum kaç gündür. Özür dilerim seni ve denizi birde karnındaki bebeğimizi yalnız bıraktığım için özür dilerim seni çok seviyorum aşkım" diye yazdı.

LC WAİKİKİ: DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMEDİ

LC Waikiki’nin mağazası konu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yavuz’un daha önceden mobbing ile ilgili şikayette bulunmadığını söyleyerek, adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

LC Waikiki’ni yaptığı yazılı açıklama şöyle;

LC Waikiki Samsun Çarşamba mağazamızda görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Muhammed Yavuz'un intihar girişimi sonrası vefatını dün gece saatlerinde büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bizi derinden yaralayan ve adli makamlara intikal eden bu vefatla ilgili olarak tüm süreci aydınlatmak için adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütülmektedir.

"EŞİNİN VE AİLESİNİN MADDİ MANEVİ YANINDA OLACAĞIZ"

LC Waikiki'nin adalet ve hakkaniyet temel değerlerine uygun olarak hazırladığımız şirket anayasamızda belirttiğimiz gibi, şirket içinde yöneticisi ile anlaşmazlığa düşülen ve karşılıklı konuşularak uzlaşılamayan mobbing dahil rahatsızlık duyulan konunun bir üst makama veya etik hattına iletilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Paylaşılan her şikâyet sonrasında, ilgili konu şirket değerlerine uygun olarak soruşturulup, bir haksızlık var ise de gereği yapılmaktadır. Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır.

Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu süreçte çalışanımızın eşi ve ailesi ile yakın iletişimde olduğumuzu, eşi ve ailesinin maddi ve manevi ihtiyaçları için yanlarında olacağımızı belirtiriz. Değerli çalışma arkadaşımız merhum Muhammed Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm LC Waikiki çalışanlarına sabırlar dileriz.