Herkesin gözü İstanbul'daydı: Osman Bektaş '99 depremini' işaret edip Bursa'yı uyardı

Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan yer bilimci Osman Bektaş, Bursa'nın İstanbul kadar deprem tehlikesine sahip olduğunu söyledi.

6 Şubat felaketinden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Yer bilimciler peş peşe uyarı verirken dün Marmara Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.

4.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Sarsıntı Tekirdağ ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Tedirgin eden deprem sonrasında Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir açıklama geldi.

1999 YILINA DİKKAT ÇEKTİ

1999 İzmit - Düzce depremlerinin İznik-Bursa-Çanakkale fay hattına stres transferi yaptığını belirten Bektaş "Bursa, İstanbul kadar deprem tehlikesine sahiptir" dedi.

İşte Prof. Dr. Bektaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

"STRES TRANSFERİ YAPTI"

Marmara Çukurluğunu güneyden sınırlayan ve 1999 7,4 depreminin artçılarının geliştiği Yalova-Çınarcık fayının batıya devamı üzerinde 1935 6,4 Marmara Adası depreminin oluştuğu yerde gelişmiştir.

1999 7,4 ve 7,2 İzmit- Düzce depremlerinin İstanbul'un üzerinde bulunduğu KAF'nın kuzey kolundan çok paraleli olan güney koluna ( İznik-Bursa-Çanakkale fay hattı) stres transferi yaptığını kanıtlar. Bu nedenle Bursa İstanbul kadar deprem tehlikesine sahiptir.