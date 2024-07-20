Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bingöl'de sabah saatlerinde deprem! AFAD detayları açıkladı

Bingöl'de sabah saatlerinde deprem! AFAD detayları açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bingöl&#039;de sabah saatlerinde deprem! AFAD detayları açıkladı
Deprem Haberleri, Afad, Marmara Denizi, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 06.24'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ederken, dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen sarsıntı paniğe neden oldu. Yurdun batısındaki depremin ardından bir haber de doğudan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 06.24'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 6.11 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meclis'teki düzenleme akıllara onları getirdi! Eşlerini bıraktılar soyadlarını asla
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reddimiras anlayışı ağır bedeller ödetti - Gündem"Reddimiras anlayışı ağır bedeller ödetti"Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı  - GündemSözde hayvanseverlerden kirli çağrı 50. yılda ana vatandan KKTC’ye çıkarma! Kıbrıs Barış Harekâtı’na ihtişamlı kutlama - Gündem50. yılda ana vatandan KKTC’ye çıkarma50’si yabancı 186 sporcu ‘süper lig’de mücadele ediyor - Gündem50’si yabancı 186 sporcu ‘süper lig’de mücadele ediyorIUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi Adıyaman’da görüldü - GündemKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüldüPençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Yarbay şehit oldu - GündemPençe-Kilit bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay şehit oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...