Bingöl'de sabah saatlerinde deprem! AFAD detayları açıkladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 06.24'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ederken, dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen sarsıntı paniğe neden oldu. Yurdun batısındaki depremin ardından bir haber de doğudan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 06.24'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 6.11 kilometre olarak ölçüldü.