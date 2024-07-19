Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde Marmara Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin ilk verileri AFAD ve Kandilli açıkladı.

Türkiye'nin dört bir yanında şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor... İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesini etkileyecek büyük bir deprem beklenirken Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında büyük bir deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri açıkladı.