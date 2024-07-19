Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Marmara Denizi'nde Marmara Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin ilk verileri AFAD ve Kandilli açıkladı.
Türkiye'nin dört bir yanında şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor... İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesini etkileyecek büyük bir deprem beklenirken Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında büyük bir deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri açıkladı.
MARMARA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre saat 22.26 sıralarında Marmara Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.18 km derinlikte yaşanan deprem Tekirdağ ve Balıkesir'den hissedildi.
KANDİLLİ DEPREMİ 4.4 OLARAK ÖLÇTÜ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Kandilliye göre deprem yerin 4.0 km derinliğinde yaşandı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem