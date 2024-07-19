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Şili'de 7,4 şiddetindeki depremin derinliği 117 kilometre olarak ölçüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şili&#039;de 7,4 şiddetindeki depremin derinliği 117 kilometre olarak ölçüldü
Şili, Deprem, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Temmuz günü Şili'de meydana gelen şiddetli deprem endişelendirirken vatandaşlar Şili depremi haberinin ardından kaç büyüklüğünde ve ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Son paylaşılan verilere göre Şili depreminin merkez üssü San Pedro de Atacama oldu.

Bugün Şili'nin kuzeyinde olan büyük depremin ardından merkez üssü San Pedro de Atacama olarak açıklandı. Derinliği 117 km olurken Şili depreminin detayları merak edildi.

ŞİLİ DEPREMİ SON DAKİKA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

19 Temmuz günü Şili'nin Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama bölgelerinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 117 kilometre olarak ölçülürken şiddeti 7.4 oldu.

Herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtilirken Peru'nun Tacna ile Arequipa'da bölgelerinde de hissedildiği öğrenildi.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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