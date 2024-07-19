Önce Şili sonra ABD! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler...

Dünyada beşik gibi sallandı, korkutan deprem haberleri peş peşe geldi. Şili'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin Alaska eyaletinde de yürekler ağza geldi. Depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu, işte bölgedeki son durum...

Şili ve Alaska'da meydana gelen depremler korkuttu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) açıklamalar geldi. Şili'nin kuzeyindeki Antofagasta merkezli depremin büyüklüğü 7,4 olarak duyuruldu. Yetkililer tsunami uyarısında bulunmadı. Bu deprem Peru'da da kuvvetli bir şekilde hissedildi. Ölü ve yaralı sayısına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ALASKA DA SALLANDI

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, depremin merkez üssünün Nikolski bölgesinin 168 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı. Yerin yaklaşık 41 kilometre derinliğinde kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.