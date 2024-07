Naci Görür, Marmara depreminin üssünü açıkladı! "Yakınsan kıyametin içindesin"

Yer bilimci Naci Görür, seçim bittikten sonra unutulduğunu söyleyip olası İstanbul depremi için yeniden uyarı verdi. Marmara Denizi'nin altında canlı fay olduğunu söyleyen Görür depremin merkez üssü için "Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir" yorumunu yaptı. Görür açıklamasının devamında "Avrupa yakasında zemin genellikle kötü, Anadolu yakasında ise göreceli iyidir" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat felaketinin ardından deprem korkusu ve paniği her an kendisini hissettirdi. Vatandaşlar da yer bilimcilerin olası deprem açıklamalarına dikkat kesildi. Alanının en iyilerinden olan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de her fırsatta özellikle İstanbul için uyarı verdi.

Görür, çıkardığı yeni kitabı "Sesimi duymayan kaldı mı?' üzerinden bir dizi açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM BİTTİ UNUTULDUK"

Hürriyet'e konuşan Görür, söylediklerinin umursanmadığını söyleyip şunları kaydetti:

Bir umursamazlıktır gidiyor… Kahramanmaraş depremlerinin ardından “deprem dirençli kentler” inşa etmek adına çalışma başlattım ve seçimden hemen önce İstanbul’un belediye başkan adayları, ilçeler dahil, Anadolu’dan da en az 300- 400 aday, bu çalışmamı desteklediklerini yazdı bana. “Eğer kazanırsak bu çalışmayı yapacağız” beyanında bulundular. Ben de bu beyanlarını halka duyurdum. Seçim bitti… (Gülüyor) Hani neredeler? Başka işlere koyuldular. Yani yaptıkları diğer işleri küçümsemek için söylemiyorum ama o yapılan işler deprem ile kıyasladığında inan hiçbir şey… Depremi dillerine bile getirmiyorlar.

Olası İstanbul depremi için de konuşan görür, Marmara Denizi'nin altında canlı bir fay olduğunu ve bunun muhakkak bir gün harekete geçeceğini anlattı.

"ANADOLU YAKASI GÖRECE İYİ"

Depremin üssüne ilişkin de açıklama yapan uzman isim şöyle konuştu:

Nerede olacak?Adaların güneyindeki fay kırılırsa o zaman ağırlıklı olarak Anadolu, Kumburgaz fayı kırılırsa ağırlıklı olarak Avrupa Yakası etkilenir. Zemin nasıl? Hesaplama yaparken baktığımız bir önemli noktada zemindir.

Avrupa yakasında zemin genellikle kötü, Anadolu yakasında ise göreceli iyidir.

DEPREMİN ÜSSÜ

Depremin merkez üssü neresi? Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir. Ve en önemli nokta yapının durumu nedir? En kötü noktada otursan bile eğer yönetmeliğe uygun, kaçağı olmayan, iyi bir mühendislik hizmeti alınarak yani demiri, betonu açısından kaliteden taviz verilmeden yapılmış bir binada yaşıyorsan o evden sağ çıkma olasılığın çok yüksek.

Bunda anlamayacak bir şey yok değil mi? Bence yok ama anlamak istemeyen çok! Her an her yerde olabilecek bir depremi az hasar ya da hasarsız atlatmak ancak dirençli yerleşimler kurulması ile mümkündür. Diyeceksin ki 'Ama komşular yanaşmıyor…' O zaman sesini çıkaracaksın, mahkemeye gideceksin, devletten, belediyelerden, yetkililerden hesap soracaksın. Yapmıyor mu? Oy vermeyeceksin… Ölmek istemiyorsan durum bu!