Sakarya'da metrobüs durakları nerede? 13 istasyonlu metrobüs hattı hizmete girdi

Sakarya’da da metrobüs ulaşım sistemi hizmete girdi ve hattında 11 araç ile seferler düzenlenecek. Sakarya, İstanbul'da sonra Türkiye'de metrobüs sistemini hayata geçiren ikinci şehir oldu. Peki, Sakarya'da metrobüs durakları nerede? İşte 14 istasyonlu metrobüs hattıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Sakarya'da şehir içi ulaşımda yeni bir sürece girdi. İstanbul'un ardından Türkiye'de ikinci olarak metrobüs sistemini getiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplam 19,5 kilometre uzunluğuna sahip metrobüs hattının ilk etabını vatandaşların hizmetine sundu.

Metrobüs seferlerinin okul dönemi başlayana kadar ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca projenin maliyeti yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL olarak açıklandı. Kentte yaşayan vatandaşlar, Sakarya'da metrobüs durakları nerede? sorusuna cevap aramaya başladı.

SAKARYA'DA METROBÜS DURAKLARI NEREDE?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattının ilk etabını devreye aldı.16,5 kilometrelik Camili-Gar Meydanı arasındaki 1. etapta ilk sefer gerçekleşti.

Hat üzerinde toplamda 13 durak bulunuyor. Sakarya metrobüs durakları şunlardır;

Şehir Hastanesi Cevat Ayhan Fen Lisesi, Korucuk Hastanesi, Camili (Valilik), Karaman (Evrenköy), Karakamış, Okullar Bölgesi, Yazlık, Şeker Mahallesi, Şeker Camii, Millet Bahçesi, Orta Garaj, Gar Meydanı

İlerleyen dönemde Sakarya metrobüs hattının diğer etaplarının da devreye alınması planlanıyor. Böylelikle şehir içi ulaşım daha kolay bir hale gelecek.

2025 SAKARYA METROBÜS HATTI ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs seferlerinin okul dönemi başlayana kadar ücretsiz düzenleneceğini açıkladı. Buna göre, şu anda metrobüs seferleri tamamen ücretsizdir.

Sakarya metrobüs hattı henüz bedava olduğu için herhangi bir ücret uygulamasına başlanmamıştır. Kısa süre içinde metrobüs hatlarına ilişkin fiyatların belirlenmesi bekleniyor.