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Taksim-Şişhane metro açık mı? Metro İstanbul duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Taksim-Şişhane metro açık mı? Metro İstanbul duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul 1 Temmuz'da valilik kararıyla M2 Yenikapı Hacıosman Metro Hattı Taksim ve Şişhane istasyonları ikinci bir emre kadar kapatılmıştı. 2 Temmuz tarihinde Taksim-Şişhane metro açık olup olmadığı Metro İstanbul duyurusuyla netlik kazandı.

1 Temmuz'da İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştı. Gelişmelerin ardından Taksim metro açık mı, Şişhane metro açık mı Metro İstanbul son duyurusuyla belli oldu.

TAKSİM-ŞİŞHANE METRO AÇIK MI?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 1 Temmuz tarihinde İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir emre kadar kapatılmıştı. Bugün, Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda seferlerin normale döndüğü açıklandı. Metro İstanbul duyurusu şu şekilde:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye açılmıştır."

Taksim-Şişhane metro açık mı? Metro İstanbul duyurdu - 1. Resim

ŞİŞHANE METRO KAPALI MI, AÇIK MI SON DAKİKA?

M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu Şişhane İstasyonu 2 Temmuz sabahı itibarıyla işletmeye geri açıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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