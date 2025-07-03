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“Tamirci Remzi”ye yakalama kararı! Otobüs bakım ihalelerinden milyonlar götürmüş 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Tamirci Remzi”ye yakalama kararı! Otobüs bakım ihalelerinden milyonlar götürmüş 
İBB, Yolsuzluk, Yakalama Kararı, Ekrem İmamoğlu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB’den aldığı milyarlık otobüs bakım ihaleleriyle adını duyuran tamirci Remzi Baka ile Ulaşım İç ve Dış Ticaret yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Firari Baka’nın CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat aracılığıyla bakım vurgunu yaptığı belirlenmişti

İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ulaşım İç ve Dış Ticaret yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında, hâlen firari durumda olan ve “Tamirci Remzi” olarak tanınan Remzi Baka’nın da aralarında olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

“Tamirci Remzi”ye yakalama kararı! Otobüs bakım ihalelerinden milyonlar götürmüş  - 1. Resim

İHALELER REMZİ'NİN ŞİRKETİNE VERİLDİ

Bu arada, Baka’nın, İBB’den milyarlık otobüs ihaleleri alan firma için konkordato ilan ettiği ileri sürüldü. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş, şüpheli Baka ile ilgili ifadesinde, 2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından otobüs bakım ihalelerinin Remzi Baka’ya ait şirkete verildiğini belirtti.

"EKREM İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ"

Aziz ihsan Aktaş “AK Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı. Anladığım kadarı ile Yusuf Y, Remzi Baka ve Cafer M. ortak olmuşlar ve anlaşmışlar. Bu süreçlerin tamamını Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Fatih Keleş’in bilgisi dâhilinde İbrahim B’nin organizasyonu ile yapıldı” dedi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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