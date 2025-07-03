Başsavcılık açıkladı! Tunç Soyer ifadeye çağrılmış ama gitmemiş

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Tunç Soyer'in daha önce ifadeye çağrıldığı fakat gitmediği ortaya çıktı. Soyer'in ayrıca DİSK çalışanları grevinde de şikayet edildiği belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması geçtiğimiz günlerden başlatılmış aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu 137 kişi gözaltına alınmıştı. Cuma gününe kadar 100 ila 110 şüphelinin emniyeti ifadesinin tamamlanıp adliyeye hazır edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı iken eşinin Yönetim Kurulu başkanı olduğu Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 6.593,23m2 yüzölçümlü taşınmazı vermesi üzerine şikayet edildiği, başlatılan soruşturma kapsamında 16-20 Haziran tarihleri arasında Soyer'in ifadeye çağrıldığı, ancak gitmediği öğrenildi.

Dosya bugün itibariyle Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi.

DİSK EYLEMLERİ

Diğer bir gelişme ise eski Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında suç duyurusunda bulunan İzmir Belediye Başkanının bununla da kalmadığı; son DİSK çalışanları grevi sonrasında sendikacıları da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiği; nihayetinde savcılık tarafından hazırlanan iddianame ile dava açıldığı öğrenildi.