İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi: Tunç Soyer kimdir, neden gözaltına alındı?

Son dakika alınan habere göre içinde CHP eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'inde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Peki, Tunç Soyer kimdir, neden gözaltına alındı? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alındı. Birçok kişi eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in neden gözaltına alındığını araştırmaya başladı.

TUNÇ SOYER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1959 yılında Ankara’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 59 yaşında olan Soyer, Bornova Anadolu Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü.

İsviçre Webster Kolej’de “Uluslararası İlişkiler” alanında yüksek lisans yaptı. Üniversite yıllarında ise Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve rejisör asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı.

Üniversitenin ardından 5 yıl boyunca turizm sektöründe görev yaptı. Aralarında Özdere Sultan Otel ve Gümüldür Denizatı Otel’in yer aldığı 7 tesisin genel müdürlüğünü üstlendi. Aile şirketi kurdu ve turizm yatırımı yapmaya karar verdi.

1991 yılında Sığacık’ta Teos (Fransız)Tatil Köyü’nü 9 yıl boyunca yönetti. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’na katıldı ve AB Eğitim programlarından “COMENIUS” üzerine bir tez yazdı.

Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda bir rapor hazırladı ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Piriştina’ya sundu.

Tunç Soyer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı gösterildi. Ardından seçimi kazanarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Soyer, 2024 yerel seçimleri için CHP adayı olarak seçilmedi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Bademler İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Tunç Soyer, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

TUNÇ SOYER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonun en dikkat çeken isimleri, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. 1 Temmuz'da gözaltına alınan Tunç Soyer'in şu an için neden gözaltına alındığı bilinmiyor. Konuya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.