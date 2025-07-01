İzmir'de büyük operasyon! Tunç Soyer gözaltına alındı

Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon başlatıldı. Soruşturmanın merkezinde önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer bulunuyor. Gelen ilk bilgiler arasında Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları nedeniyle yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinden eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bazı kooperatif projelerinde yaşanan usulsüzlükler, kamu zararı ve yetki dışı işlemler nedeniyle başlatıldığı öne sürülen operasyon kapsamında birçok dosya incelenmeye alındığı, İZBETON üzerinden yürütülen proje ilişkileri, soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

ÖRGÜTLÜ YAPI!

Tunç Soyer’in belediye başkanlığı döneminde destek verdiği kooperatif modelleri ile ilgili onlarca şikayet dilekçesi verildiği ve “örgütlü yapı oluşturulduğu” iddialarının da yer aldığı belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Manisa Büyükşehir genel sekreter yardımcısı Ulaş Aydın, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzsu Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen diğer isimlerse şu şekilde:

Çağlar Kalkan- İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi

Gaffar Karadoğan- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Mehmet Hanifi Mert Yılmaz- Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı

Haydar İzgin- CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı

Övünç Özgen- İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Fırat Erkol- CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu