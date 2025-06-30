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İBB soruşturmasında şok baskın: Onlarca tablo ve biblo ele geçirildi! Değeri 5 milyonun üzerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekrem İmamoğlu, İBB, Yolsuzluk, Operasyon, Baskın, Tablo, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Maslak ve Teşvikiye’de bulunan depolara operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Murat Kapki'ye ait olduğu değerlendirilen ve 5 milyon lira değerinde çok sayıda tablo, biblo, heykel ve maket ele geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

İBB soruşturmasında şok baskın: Onlarca tablo ve biblo ele geçirildi! Değeri 5 milyonun üzerinde - 1. Resim

ÇOK SAYIDA TABLONUN İZİNİ SÜRÜYORLARDI

Soruşturmada "şüpheli" olarak gözaltına alınan ve sorgulanan Murat Kapki’ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablonun izini süren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir dizi operasyon düzenledi.

İBB soruşturmasında şok baskın: Onlarca tablo ve biblo ele geçirildi! Değeri 5 milyonun üzerinde - 1. Resim

HER BİRİ 100 BİN DOLAR DEĞERİNDE...

Soruşturmada zanlı Murat Kapki’nin yeğeni olduğu belirtilen Berat Kapki’nin ifadesine göre, amcasının Acarkent’teki villasında yaklaşık 45-50 adet, her biri yaklaşık 100 bin dolar değerinde tablo bulunduğu, söz konusu tabloların gözaltı öncesinde bir depoya taşındığı iddia edilmişti.

Murat Kapki
Murat Kapki

TOPLAM DEĞERİ 5 MİLYON LİRADAN FAZLA!

Verilen ifade ve bilgiler ışığında harekete geçen Mali Şube polisi, 23 ve 24 Haziranda Maslak ve Teşvikiye’de belirlenen depolara operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, villadan taşındığı ileri sürülen 28 adet maket araba bir maket nostalji tramvay, bir mermer heykel, maket tekne, 64 figür, 2 balon köpek biblosu, 10 cam biblo, 35 tablo olmak üzere piyasa değerleri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça ele geçirildi.

İBB soruşturmasında şok baskın: Onlarca tablo ve biblo ele geçirildi! Değeri 5 milyonun üzerinde - 4. Resim

El konulduğu öğrenilen tablolar ve materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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