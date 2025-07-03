3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Dün Bursa'da meydana gelen depremler İstanbul'da hissedildi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri 3 ve üzeri büyüklükte deprem ile sallandı. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise "3Temmuz Perşembe az önce deprem nerede oldu son dakika? sorularına cevap aramaya başladı. İşte 4 Temmuz 2025 Perşembe günü son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak edilip araştırılıyor. Ülke genelinde yaşanan en ufak sarsıntı anlık olarak listede yer alıyor.

Son dakika deprem verileri başta olmak üzere merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri de araştırılıyor. Son olarak 3 üzeri büyüklükteki Bursa, Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’3 Temmuz Perşembe az önce deprem mi oldu" sorusunun araştırılmasına neden oldu. İşte, 3 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

3 TEMMUZ PERŞEMBE AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?

Son olarak bugün 07:22 sularında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 1.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 7.03 olarak ölçüldü.

2025-07-03 07:22:24 38.15417 36.44722 7.03 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-07-03 06:55:59 39.10444 36.05167 7.0 ML 1.4 Sarıoğlan (Kayseri) 2025-07-03 06:53:33 39.10722 36.05417 10.15 ML 3.0 Sarıoğlan (Kayseri) 2025-07-03 06:39:31 39.96833 42.96083 6.99 ML 1.5 Merkez (Ağrı) 2025-07-03 06:32:55 37.90333 27.61611 8.48 ML 1.8 Germencik (Aydın) 2025-07-03 06:22:21 37.89667 27.62472 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın) 2025-07-03 06:04:40 39.63444 40.4575 7.0 ML 1.2 Tercan (Erzincan) 2025-07-03 05:43:38 38.08472 38.42222 10.85 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman) 2025-07-03 05:36:08 38.58972 41.57472 9.97 ML 1.3 Mutki (Bitlis) 2025-07-03 05:22:04 38.23167 39.03611 7.0 ML 2.8 Pütürge (Malatya) 2025-07-03 05:11:12 38.84917 26.77778 16.36 ML 2.6 Ege Denizi - [11.92 km] Dikili (İzmir) 2025-07-03 05:04:26 37.94667 38.24306 11.33 ML 1.6 Merkez (Adıyaman) 2025-07-03 04:56:29 38.26583 38.10972 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)