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3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem, AFAD, Kandilli Rasathanesi, Son Depremler, Türkiye, İstanbul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün Bursa'da meydana gelen depremler İstanbul'da hissedildi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri 3 ve üzeri büyüklükte deprem ile sallandı. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise "3Temmuz Perşembe az önce deprem nerede oldu son dakika? sorularına cevap aramaya başladı. İşte 4 Temmuz 2025 Perşembe günü son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak edilip araştırılıyor. Ülke genelinde yaşanan en ufak sarsıntı anlık olarak listede yer alıyor.

Son dakika deprem verileri başta olmak üzere merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri de araştırılıyor. Son olarak 3 üzeri büyüklükteki Bursa, Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’3 Temmuz Perşembe az önce deprem mi oldu" sorusunun araştırılmasına neden oldu. İşte, 3 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - 1. Resim

3 TEMMUZ PERŞEMBE AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?

Son olarak bugün 07:22 sularında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 1.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 7.03 olarak ölçüldü.

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

2025-07-03 07:22:2438.1541736.447227.03ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-03 06:55:5939.1044436.051677.0ML1.4Sarıoğlan (Kayseri)
2025-07-03 06:53:3339.1072236.0541710.15ML3.0Sarıoğlan (Kayseri)
2025-07-03 06:39:3139.9683342.960836.99ML1.5Merkez (Ağrı)
2025-07-03 06:32:5537.9033327.616118.48ML1.8Germencik (Aydın)
2025-07-03 06:22:2137.8966727.624727.0ML1.3Germencik (Aydın)
2025-07-03 06:04:4039.6344440.45757.0ML1.2Tercan (Erzincan)
2025-07-03 05:43:3838.0847238.4222210.85ML2.3Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-03 05:36:0838.5897241.574729.97ML1.3Mutki (Bitlis)
2025-07-03 05:22:0438.2316739.036117.0ML2.8Pütürge (Malatya)
2025-07-03 05:11:1238.8491726.7777816.36ML2.6Ege Denizi - [11.92 km] Dikili (İzmir)
2025-07-03 05:04:2637.9466738.2430611.33ML1.6Merkez (Adıyaman)
2025-07-03 04:56:2938.2658338.109727.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya)

3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - 2. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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