Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Ülke genelinde yer yer gerçekleşmekte olan depremler kısa süreli paniğe neden olmaktadır. Peki az önce İstanbul’da, Ankara’da, İzmir ve Hatay'da deprem mi oldu? 1 Temmuz'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...

Az önce deprem mi oldu? sorusu, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem verileri ile beraber deprem büyüklüğü, yeri ve diğer verileri belli oldu.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Hakkari'de 30 Haziran saat 19.14'te yerin 5 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.



GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI) https://t.co/hcwuI0FU3w

30.06.2025, 19:14:56 TSİ

Büyüklük: 4.4

Derinlik: 5.0 km — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info)

1 Temmuz 2025 tarihinde 11.55 sularında Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, İstanbul ve Yalova'da hissedildi. EMSC depremin büyüklüğünü 4 olarak bildirirken, AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor.

AZ ÖNCE İSTANBUL’DA, ANKARA’DA, İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın verilerine bakıldığında, son olarak İstanbul’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 03.22'de 2.0 büyüklüğünde ufak bir deprem oldu.

Ankara’da ise herhangi bir deprem kaydı yoktur. İzmir’de ise en yakın hissedilen sarsıntı 06.33'te Ege Denizi açıklarında 2.4 büyüklüğündedir.

1 TEMMUZ AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Büyüklük Yer 2025-07-01 07:31:57 35.28944 37.44361 6.78 2.7 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.59 km] Reyhanlı (Hatay) 2025-07-01 07:25:53 38.09778 29.12861 7.07 1.1 Pamukkale (Denizli) 2025-07-01 07:14:16 37.44583 37.00694 6.91 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2025-07-01 06:35:10 36.96167 35.8375 23.79 2.2 Ceyhan (Adana) 2025-07-01 06:33:40 38.30278 25.53917 7.03 2.3 Ege Denizi - [62.51 km] Çeşme (İzmir) 2025-07-01 05:48:33 36.08361 35.81889 8.59 1.5 Akdeniz - [10.95 km] Samandağ (Hatay) 2025-07-01 05:38:57 35.45639 32.7875 7.0 1.8 Akdeniz 2025-07-01 05:23:31 37.83444 29.62 13.89 1.4 Bozkurt (Denizli) 2025-07-01 04:52:43 37.07167 28.86 7.05 1.2 Köyceğiz (Muğla) 2025-07-01 04:34:00 38.28611 37.71306 6.34 0.8 Akçadağ (Malatya) 2025-07-01 04:24:45 40.6225 32.21861 7.09 1.2 Gerede (Bolu) 2025-07-01 04:11:05 38.12694 38.45667 7.29 1.2 Sincik (Adıyaman)

1 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ