Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Ülke genelinde yer yer gerçekleşmekte olan depremler kısa süreli paniğe neden olmaktadır. Peki az önce İstanbul’da, Ankara’da, İzmir ve Hatay'da deprem mi oldu? 1 Temmuz'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...
Az önce deprem mi oldu? sorusu, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem verileri ile beraber deprem büyüklüğü, yeri ve diğer verileri belli oldu.
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Hakkari'de 30 Haziran saat 19.14'te yerin 5 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI) https://t.co/hcwuI0FU3w
30.06.2025, 19:14:56 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.0 km — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info)
1 Temmuz 2025 tarihinde 11.55 sularında Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, İstanbul ve Yalova'da hissedildi. EMSC depremin büyüklüğünü 4 olarak bildirirken, AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor.
AZ ÖNCE İSTANBUL’DA, ANKARA’DA, İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli ve AFAD’ın verilerine bakıldığında, son olarak İstanbul’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 03.22'de 2.0 büyüklüğünde ufak bir deprem oldu.
Ankara’da ise herhangi bir deprem kaydı yoktur. İzmir’de ise en yakın hissedilen sarsıntı 06.33'te Ege Denizi açıklarında 2.4 büyüklüğündedir.
1 TEMMUZ AFAD DEPREM LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Büyüklük
|Yer
|2025-07-01 07:31:57
|35.28944
|37.44361
|6.78
|2.7
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.59 km] Reyhanlı (Hatay)
|2025-07-01 07:25:53
|38.09778
|29.12861
|7.07
|1.1
|Pamukkale (Denizli)
|2025-07-01 07:14:16
|37.44583
|37.00694
|6.91
|1.4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2025-07-01 06:35:10
|36.96167
|35.8375
|23.79
|2.2
|Ceyhan (Adana)
|2025-07-01 06:33:40
|38.30278
|25.53917
|7.03
|2.3
|Ege Denizi - [62.51 km] Çeşme (İzmir)
|2025-07-01 05:48:33
|36.08361
|35.81889
|8.59
|1.5
|Akdeniz - [10.95 km] Samandağ (Hatay)
|2025-07-01 05:38:57
|35.45639
|32.7875
|7.0
|1.8
|Akdeniz
|2025-07-01 05:23:31
|37.83444
|29.62
|13.89
|1.4
|Bozkurt (Denizli)
|2025-07-01 04:52:43
|37.07167
|28.86
|7.05
|1.2
|Köyceğiz (Muğla)
|2025-07-01 04:34:00
|38.28611
|37.71306
|6.34
|0.8
|Akçadağ (Malatya)
|2025-07-01 04:24:45
|40.6225
|32.21861
|7.09
|1.2
|Gerede (Bolu)
|2025-07-01 04:11:05
|38.12694
|38.45667
|7.29
|1.2
|Sincik (Adıyaman)
1 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ