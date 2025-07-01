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Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde yer yer gerçekleşmekte olan depremler kısa süreli paniğe neden olmaktadır. Peki az önce İstanbul’da, Ankara’da, İzmir ve Hatay'da deprem mi oldu? 1 Temmuz'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...

Az önce deprem mi oldu? sorusu, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem verileri ile beraber deprem büyüklüğü, yeri ve diğer verileri belli oldu.

Az önce deprem mi oldu?1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 1. Resim

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Hakkari'de 30 Haziran saat 19.14'te yerin 5 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

1 Temmuz 2025 tarihinde 11.55 sularında Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, İstanbul ve Yalova'da hissedildi. EMSC depremin büyüklüğünü 4 olarak bildirirken, AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor.

Az önce deprem mi oldu?1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 2. Resim

AZ ÖNCE İSTANBUL’DA, ANKARA’DA, İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın verilerine bakıldığında, son olarak İstanbul’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 03.22'de 2.0 büyüklüğünde ufak bir deprem oldu.

Ankara’da ise herhangi bir deprem kaydı yoktur. İzmir’de ise en yakın hissedilen sarsıntı 06.33'te Ege Denizi açıklarında 2.4 büyüklüğündedir. 

1 TEMMUZ AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-07-01 07:31:5735.2894437.443616.782.7Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.59 km] Reyhanlı (Hatay)
2025-07-01 07:25:5338.0977829.128617.071.1Pamukkale (Denizli)
2025-07-01 07:14:1637.4458337.006946.911.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-01 06:35:1036.9616735.837523.792.2Ceyhan (Adana)
2025-07-01 06:33:4038.3027825.539177.032.3Ege Denizi - [62.51 km] Çeşme (İzmir)
2025-07-01 05:48:3336.0836135.818898.591.5Akdeniz - [10.95 km] Samandağ (Hatay)
2025-07-01 05:38:5735.4563932.78757.01.8Akdeniz
2025-07-01 05:23:3137.8344429.6213.891.4Bozkurt (Denizli)
2025-07-01 04:52:4337.0716728.867.051.2Köyceğiz (Muğla)
2025-07-01 04:34:0038.2861137.713066.340.8Akçadağ (Malatya)
2025-07-01 04:24:4540.622532.218617.091.2Gerede (Bolu)
2025-07-01 04:11:0538.1269438.456677.291.2Sincik (Adıyaman)

1 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Az önce deprem mi oldu?1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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